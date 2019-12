„Stille Nacht“ zum Schluss

„Weihnachten an Bord“, davon verstehen die Sänger des Shanty-Chors Verdens etwas. In der St. Johanniskirche erklangen Seemannslieder, die von Fernweh und eben Weihnachten erzählen.

VON ANTJE HAUBROCK-KRIEDEL

Verden – Das traditionelle Weihnachtskonzert des Shanty-Chors Verden hat bei vielen Liebhabern der Seefahrerromantik einen festen Platz im Terminkalender. Auch an diesem zweiten Adventssonntag war die St. Johanniskirche wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Chorleiter Günter Ampf und seine Männer, wie gewohnt stilecht gekleidet mit Fischerhemden und roten Halstüchern, setzten die Segel und nahmen das Publikum mit zur „Weihnacht an Bord“.

Zahlreiche beliebte Klassiker, begleitet von Gitarre und Akkordeon, standen diesmal wieder auf dem Programm. Eröffnet wurde das Konzert mit „Zu Weihnacht auf den Meeren“. Dann ging es in rascher Folge mit wechselnden Solisten weiter. Aus kräftigen Kehlen erklangen unter anderem „Weihnacht auf hoher See“ (Solo Lothar Fischer), „Buten is Wiehnacht“ (Solo Heiner Cordes) oder „Auf Weihnachts Hafenwache“ (Solo Jürgen Bolte). Der erste Teil des Konzertes endete mit „The little Drummer Boy“. Die Trommel spielte zur Freude des Publikums wie in den vergangenen Jahren der mittlerweile 13-jährige Julius Koopmann.

Für den Chor gab es einige Minuten Verschnaufpause. Stattdessen durften nun die Konzertbesucher ihre Stimme erheben. Günter Ampf stimmte nacheinander zwölf beliebte Weihnachtlieder an, von denen jeweils die erste Strophe gesungen wurde. „Alle Jahre wieder“, „Oh du Fröhliche“ oder „Leise rieselt der Schnee“, klang es vielstimmig durch die Kirche.

Nach diesem Zwischenspiel eröffnete der Shanty-Chor mit „Mary´s Boychild“ den zweiten Teil des Konzertes. „St. Niklas wür een Seman“ hieß es dann mit Georg Klenke als Solist. Ein Lied, das sehr schön in die Weihnachtszeit passt, ist „Amazing Grace“. Mit Solistin Iris Gohde war hier ausnahmsweise einmal eine weibliche Stimme zu hören. Das berührende „Ave Maria der Meere“, mit Solist Hartmut Hofmann war ein weiterer Programmhöhepunkt. „Dat Joahr geit to End“ erinnerte der Chor das Publikum. Leider neigte sich auch das Konzert bereits seinem Ende. „Feliz Navidad“ und „Frohe Weihnacht“ wünschte der Chor dem begeistert applaudierenden Publikum zum Schluss. Mit den Klängen von „Stille Nacht“ entließ der Shanty-Chor seine Fans in den frühen Abend.