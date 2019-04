Im Stil des umbauten Lichts

Verden – Der Dom zu Verden prägt die Kulisse der Stadt und zählt zweifellos zu den herausragenden historischen Gebäuden der Region. Seine lange und wechselvolle Geschichte kennenzulernen, dabei helfen den Besuchern die Ehrenamtlichen des Dominformationsdienstes. In diesem Jahr bereits zum 13. Mal. Und das Team sucht noch nach Unterstützung und lädt zu einem Treffen am Donnerstag, 2. Mai, ein.

Die Arbeit des Dominformationsdienstes ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte. „Im Frühjahr 2006 trafen sich mehrere Damen und Herren zu einer ersten Informationsveranstaltung im Domgemeindezentrum. Es waren Frauen und Männer, die Interesse am Verdener Dom hatten und mitmachen wollten, Besuchern etwas über diese Kirche zu sagen oder die Gäste ganz einfach im Dom zu begrüßen“, erzählt Ludwig Grupe, einer der Initiatoren des Angebotes. Grupe war es auch, der damals zu einem Treffen eingeladen hatte. Inzwischen gehört der Dominformationsdienst zur festen Einrichtung in der Domgemeinde.

Das Angebot hat sich im Laufe der Jahre mehr und mehr etabliert. „In der Regel sind Damen und Herren stundenweise im Dom anwesend, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen oder ihnen auch etwas über dieses großartige Baukunstwerk im nördlichen Niedersachsen zu erzählen“, so Grupe. Wer durch das Bauwerk geht, kann sich der Faszination kaum entziehen. „Der Dom verkörpert in besonderer Weise den Baustil des umbauten Lichtes“, erklärt der Experte.

Wer mehr über diese erste gotische Hallenumgangskirche auf deutschen Boden wissen möchte‚ ist zu einer der Domführungen eingeladen‚ die vom April bis September, bei Bedarf auch noch im Oktober, immer dienstags, um 17 Uhr, angeboten werden. Treffpunkt ist auf dem Lugenstein.

Das Team rund um Grupe sucht außerdem noch Unterstützung. Ganz besonders angesprochen sind alle jene‚ die beim Dominformationsdienst mitmachen möchten. Ehrenamtlich und stundenweise, so lautet die Job-Beschreibung. Grupe weiß aus eigener Erfahrung, wie bereichernd und auch spannend die Begegnung mit den Menschen im Dom sein kann. „Außer Freude an der Sache bedarf es keiner Vorbildung. Eine einfache Einführung hilft beim Einstieg.“.

Wer also mitmachen möchte, wird gebeten, sich entweder in der Domküsterei bei Beate Grotheer, Telefon 04231/2495 zu melden. Außerdem wird für alle Neueinsteiger ein Informationsrundgang durch den Dom angeboten und zwar am Donnerstag‚ 2. Mai, um 16 Uhr. Treffpunkt ist am Dom-Nordeingang Lugenstein. mw