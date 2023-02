In jedem vierten Verdener Ei ein doppelter Gewinn

Von: Christel Niemann

Am Esstisch der Familie Volker in Morsum haben Ulrike Suckow, Hella Bachmann , Sabine Patzer-Janßen, Elke Volker und Almuth Osmers an einem Nachmittag 1000 Sammel-Eier für die Charity-Aktion einzeln mit Losen und kleinen Leckereien bestückt. © Niemann

Der Förderverein Kristina Regina verkauft wieder Blech-Eier für den guten Zweck. Diesmal ziert das Domherrenhaus die Exponate.

Verden – In die bereits fünfte Runde geht die karitative Oster-Sammel-Ei-Aktion des Fördervereins Lions Club Verden Kristina Regina zugunsten der Sternfahrten des Ambulanten Service Nord. Von Mittwoch, 1. März, bis Sonnabend, 8. April, sind die besonderen Osterboten in einer Reihe von Geschäften in Verden erhältlich. Bei den vorausgegangenen Aktionen sind schon rund 12 000 Euro zugunsten des Vereins zusammengekommen, der ehrenamtlich Palliativ-Patienten in ihrer letzten Lebensphase „Sternenfahrten“ zu bestimmten Wunsch-Orten oder zu Familienmitgliedern ermöglicht.

Alle Jahre wieder. Drei Worte, die weihnachtlich klingen, aber für die Damen vom Lions Club Kristina Regina eine völlig andere Bedeutung haben. Für sie steht nämlich die Passion dahinter, jährlich eine riesige Menge mit Verdener Fotomotiven gestaltete Metalleier mit Losen und kleinen Leckereien zu füllen, um anderen zu helfen.

Das Motiv zeigt diesmal das Domherrenhaus. Es wurde erneut von Arne von Brill in Szene gesetzt. © Niemann

In diesem Jahr haben sie den Verkauf von 1000 Sammel-Eiern als Ziel, die nach Verdener Dom, Rathausturm, Bronzefohlen und Ackerbürgerhaus ein Motiv des Domherrenhauses Verden schmückt. Das Ei mit Hochglanzdruck ist aber nicht nur ein filigranes Kunstwerk, das jeden Osterstrauch ziert, sondern ein Muss für alle, die ihre Osterei-Sammlung der Vorjahre nun fortsetzen möchten

Erlös finanziert weitere Sternenfahrten

Und wer ein oder gerne auch mehrere Eier kauft, erwirbt außerdem ein Geschenk mit Mehrwert, da die Aktion neben dem Käufer auch dem Ambulanten Service Nord zugute kommt. Außerdem sind die von Fotokünstler Arne von Brill gestalteten Eier nicht nur dekorativ und schön anzuschauen, man kann damit auch erneut etwas gewinnen.

Blecherne Eier als beliebte Sammlerstücke

In jedem vierten der fünf Euro teuren Ostereier steckt ein geldwerter Gutschein, den Lokale großzügig zur Verfügung gestellt haben, sodass man die Sammeleier getrost als „Überraschungseier“ bezeichnen kann. Es bietet sich daher an, die Lions-Eier zu Ostern zu verschenken, denn wenn die Adressaten auch noch etwas gewinnen werden, ist die Freude sicher doppelt so groß. Und falls nicht, können sich die Beschenkten über das dekorative Osterei und den damit verbundenen karitativen Zweck freuen. Die Damen bedanken sich bei den vielen lokalen Sponsoren, die die Aktion überwiegend zum wiederholten Mal unterstützen. „Die Sammel-Eier erfreuen sich aber auch großer Beliebtheit“, erzählt Hella Bachmann. Elke Volker ergänzt, dass jährlich mehrere Exemplare beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen verschickt würden. Und in der Schweiz, so haben die Damen erfahren, soll es sogar einen Baum geben, an dem jährlich an Ostern unzählige Lions-Eier von Clubs aus vielen Regionen baumelten.

Gutscheine bis zum 8. Juli einlösen

Als Verkaufsstellen in Verden konnten in diesem Jahr Augenoptik Reuter, die Filialen der Bäckerei Baalk Backbord, Buchhandlungen Heine, Mahnke und Vielseitig, Bullerbeeks Hofladen, Deerns & Butjers, Die Weingenießer, Heike & Paule, Klatschmohn, Kolossa, Kosmetik R. Dreyer-Kowalzik, Ratsapotheke am Dom, Sanitätshaus Müller und Zugvogel gewonnen werden. Gewinne können bei den jeweiligen Sponsoren bis zum 8. Juli eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.