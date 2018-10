Mit dem Steinschlossgewehr auf Platz 1

VERDEN - Zum dritten Mal in Folge gewann Karl-Heinz Oster aus Hohenaverbergen den schießsportlichen Wettkampf um die Horst-Leichsenring-Scheibe. Sie wird jedes Jahr mit dem Steinschlossgewehr beim Westerncamp der Schwarzpulverunion Aller-Weser auf dem Schießstand des Verdener Schützenvereins ausgeschossen. Willi Möcker aus Verden sicherte sich beim „Silver-Eagle-Wettbewerb“ eine wertvolle Münze.

Horst Leichsenring aus Nienburg war neben Oster und weiteren Schützen der SPU-Aller-Weser vor 16 Jahren einer der Initiatoren dieses Treffens auf dem Verdener Schützenplatz, das sich innerhalb weniger Jahre zu einem beliebten Camp entwickelte. Das Besondere daran ist, dass sich die Westernfans unter den Schwarzpulverschützen für ein paar Tage in die Vergangenheit „beamen“. Sie leben wie einst die Neusiedler im Wilden Westen der USA im 17. bis 19. Jahrhundert.

„Die alte Zeit aus den Ursprüngen hat bei uns Westernfreunden einen hohen Stellenwert“, erläuterte Oster, der bis Anfang 2017 die SPU als Vorsitzender leitete: „Bei uns schätzen die Teilnehmer die besondere und familiäre Atmosphäre, es ist eben auch ein schönes Hobby für die ganze Familie.“ In ihren Rollen als Siedler, Trapper oder Waldläufer prägten die Teilnehmer des Camps die Szenerie, einträchtig neben Indianern und Soldaten der Nord- und Südstaaten der USA, aber auch den Gaunern und Sheriffs.

Das Gelände auf dem Verdener Schützenplatz ähnelte einem Set, wie es in den Filmstudios von Hollywood stehen könnte: Die Westernfans achten bei ihren Treffen besonders auf eine detailgetreue und authentische Umsetzung. Den historischen Vorbildern nachempfunden sind die Zelte und das Mobiliar, aber auch die Kleidung und die Waffen. Die Teilnehmer vergessen für ein paar Tage die Hektik des modernen Alltags.

Es ist das einfache Leben in den originalgetreu nachempfundenen Behausungen, das seinen Reiz hat. Mobiliar, zum großen Teil selbst geschnitzt, steht vor mit Geweihen oder mit Tierfellen verzierten Zelten, offene Feuerstellen davor lassen Bilder aufkommen von Indianern, Trappern und Waldläufern.

Auch bei der Kleidung wird auf ein möglichst originalgetreues Outfit geachtet, wenn auch die Umsetzung mit etwas Fantasie verbunden ist. Aus Tierfellen sind Hüte gemacht, ebenso wie die Jacken, in den einfachen Gürteln stecken Messer und um den Hals hängt oft das Pulverhorn. Dieses Accessoire ist besonders wichtig für die „Scouts“, die beim Schießen auf Motivscheiben antreten. Das Schießen mit Nachbauten der Vorderlader aus der damaligen Zeit oder seltener mit originalen „Donnerbüchsen“, mit denen schon damals geschossen wurde, steht dabei im Mittelpunkt.

Mehr als 150 Gäste fanden sich auf dem Schützenplatz ein, neben den Tagesgästen, die am Freitag und am Sonnabend an den Schießwettbewerben teilnahmen, waren es Fans dieser Szene aus fast allen Regionen Deutschlands. Auch aus den Niederlanden waren mehr als zehn Westernfreunde angereist. - rö