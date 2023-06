Wirtschaftsstarker Kreis Verden: Steigflug ungebrochen

Von: Heinrich Kracke

Grafik zum Steueraufkommen und mehr der Landkreise in Niedersachsen. © Kracke

Der Landkreis Verden ist bei der Wirtschaftsstärke die Nummer eins in Niedersachsen. Das hat eine Auswertung der Landesstatistiker ergeben.

Verden/Achim – Sie sind gestiegen und gestiegen in den vergangenen Jahren. Die Gewerbesteuer, der Einkommensteuerantei l, alles. Und jetzt hat es der Landkreis Verden schwarz auf weiß. In einer Auswertung der Landesstatistiker liegt der Raum Achim/Verden im Jahr 2023 ganz vorn in Niedersachsen. Landrat Peter Bohlmann führt den Aufstieg beim Steueraufkommen und damit der Wirtschaftsstärke vor allem auf den ausgewogenen Branchenmix mit einer ganzen Reihe sehr erfolgreicher Unternehmen zurück, darunter Weltmarktführer, aber nicht nur darauf.

„Genauso wichtig ist der Einkommenssteueranteil. Fachkräfte finden in den Städten und Gemeinden des Landkreises ein attraktives Betreuungs- und Bildungsangebot vor, das ihnen eine hohe Lebensqualität beschert.“ Den Mitarbeitern der Firmen werde also einiges geboten.

Völlig überraschend kommt der Platz an der Sonne nicht. „Ein Rang unter den ersten Fünf in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren für uns so etwas wie ein Dauerzustand“, so Bohlmann. Den jüngsten Sprung nach ganz vorn ausgerechnet im Anschluss an die Krisenjahren mit zunächst Corona und jetzt den Angriff auf die Ukraine führe er auch darauf zurück, dass die Region nicht in Abhängigkeit von Großunternehmen stehe, von einzelnen Firmen oder ganzen Branchen. „Die Diversität ist das große Plus unserer Unternehmenslandschaft. Und die Innovationsfähigkeit.“ Das gelte beispielsweise für den Maschinenbau. „Die Branche an sich hat Auftragsverluste hinzunehmen. Aber das technisch Beste wird immer gekauft.“

Die Frage eben nur, ob es so bleibt, oder wichtiger vielleicht noch: wie ein Abschwung zu verhindern wäre. „Zugegeben, es wird enger bei den Gewerbeflächen“, sagt Bohlmann. Allerdings stünden die 45 Hektar in Barme zur Verfügung, ein Gebiet, das sogar dem neuen Trend folge. „Es muss ja nicht immer nur die Nähe zur Autobahn sein, die Firmenchefs beflügelt, in Zukunft wird auch die Bahn eine Rolle spielen. Diese Gewerbeanlage verfügt über einen eigenen Gleisanschluss.“ Gleiches gelte für das aktuell weiterhin umstrittene Gewerbegebiet Achim-West mit insgesamt 90 Hektar Fläche. Auch dorthin könne ein Bahngleis gelegt werden.

Das Problem allerdings beim Bremen/Achimer Gemeinschaftsprojekt: Auf die Schnelle fließen die Gewerbesteuern nicht. „Zehn Jahre dürfte es schon dauern, ehe erste Zahlungen an die Stadt zu erwarten wären“, so Bohlmann. Allerdings sei es zu kurz gedacht, immer nur auf die Gewinn-Abgaben der Unternehmen zu schielen. „Die Firmen brauchen vom ersten Tag an gute Mitarbeiter. Und die sind an kurzen Wegen zur Arbeit interessiert. Heißt: Hier fließt relativ rasch ein zusätzlicher Einkommenssteueranteil in die Stadt- oder Gemeindekasse.“ Hinzu komme eine nächste Besonderheit der Region an Mittelweser und Aller-Mündung. Der Grundsteuer-Anteil, auch jener, der Firmen abverlangt wird, gehört zu den großen Finanzströmen in die jeweilige kommunale Kasse, und dies auch noch krisenunabhängig und dauerhaft.

Ein weiteres Plus, das beruhigend wirke, sei die Zentraliätät der Region. Zwei Autobahnen mit sieben Anschlussstellen sowie zwei Bahn-Hauptstrecken, das können nicht viele Regionen vorweisen. Und das hat sich in den Führungsetagen herumgesprochen. „Es besteht also weiter Nachfrage nach Gewerbeflächen.“

Insgesamt betrachten sich sämtliche acht Städte und Gemeinden des Landkreises als gut aufgestellt. Ganz vorn allerdings liegt die Stadt Verden. Beim Steueraufkommen rangiert sie wie berichtet mit beträchtlichem Abstand auf Rang eins in Niedersachsen. Mit allerdings unangenehmen Folgen. Sieben Kommunen kreisweit kommen in den Genuss der Schlüsselzuweisungen, der Geldströme aus Hannover zum Ausgleich von Finanz-Unwuchten. Eine Kommune nicht: Die Stadt Verden gehört zu den wenigen in Niedersachsen, die in die Finanzausgleichsumlage einzahlt.