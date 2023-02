Beim Klettern abgerutscht: Mädchen (7) bleibt in Astgabel stecken – Feuerwehr-Einsatz

Von: Fabian Raddatz

Einen Einsatz der nicht alltäglichen Art hatte die Feuerwehr Verden am Montag: Am frühen Nachmittag hatte sich ein Kind in einer Astgabel verfangen.

Verden – Einsatz der besonderen Art: Weil sich ein siebenjähriges Mädchen beim Klettern in einer Astgabel verfangen hatte – sich nicht selbst befreien konnte – musste die Feuerwehr zu einer Grundschule ausrücken. Das Kind war abgerutscht und mit dem Knie in einer Astgabel stecken geblieben.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ihren Einsatz nach rund 20 Minuten wieder beenden. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Feuerwehr befreite die Siebenjährige mit einem hydraulischen Rettungsgerät. „Sie wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, musste aber nicht in eine Klinik transportiert werden“, schreibt die Feuerwehr Verden in einer Pressemitteilung.

