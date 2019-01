Dog-Schüler bringen Goethe-Adaption „Augenblick, verweile doch!“ auf die Bühne

Den Staub vom Faust geputzt

+ © Fotos: Niemann Einen anstrengenden Part haben Sarah Zwirner, Sinja Kunduschek und Kira Weckmann. Das Trio führt Regie. © Fotos: Niemann

Verden - Was tut man, wenn etwas verstaubt ist? Nun, man putzt den Staub weg. So geschehen mit Goethes Ur-Faust. In der „Augenblick, verweile doch!“ betitelten Adaption von Klaus Opilik erfährt er neue Aktualität. Schüler des Seminarfachs Theater und der Theater-AG am Verdener Domgymnasium bringen das Faust-Projekt jetzt gleich dreimal auf die Bühne.