Imker und Landwirte suchen nach Alternativen: Statt Raps nun Mais?

Verden-Eissel - „Weniger Rapsanbau in 2018/2019? – Was nun?“, lautete das Thema eines Workshops, zu dem Imker Heinrich Kersten unter anderem Landwirte, Imker, Jäger sowie Vertreter vom Nabu, der Landwirtschaftskammer und der Landberatung Verden in das Dorfgemeinschaftshaus Eissel eingeladen hatte. Ziel war es, Strategien und praktikable Lösungen zu entwickeln, um trotz reduzierter Rapsanbauflächen ein genügendes Nahrungsangebot für Insekten sicherzustellen.

Der Rückgang des Rapsanbaus ist für die Imker ein großes Problem, weil die pollenreiche „Entwicklungstracht“ geringer ausfällt oder ganz ausbleibt. Die Robustheit der Bienen kann durch den Pollenmangel ebenfalls beeinträchtigt werden. Dass auch die Honigernte geringer ausfällt, versteht sich von selbst.

Zunächst stellte Kersten die aktuelle Faktenlage vor. Wie seitens der Landwirtschaftskammer und der Landberatung bestätigt, gab es im Landkreis Verden seit 2013 im Rapsanbau eine Reduzierung von 1 200 Hektar, das bedeutet ein Minus von 32 Prozent. In Niedersachsen wurde die Rapsanbaufläche seit 2013 um 29 000 Hektar reduziert, was einem Minus von 22 Prozent entspricht. Für die Aussaat in diesem Jahr liegen der Landwirtschaftskammer noch keine Zahlen vor, da einige Rapslandwirte zwar Saatgut erworben, es aber wegen der Trockenheit nicht ausgesät haben.

„Bei diesen Zahlen wird schnell klar, dass die Reduzierung der im zeitigen Frühjahr blühenden Massentracht Raps nur durch eine Vielzahl von verschiedenen Maßnahmen teil- und ansatzweise kompensiert werden kann“, betonte Kersten.

Im Laufe des Workshops entwickelte sich eine interessante Diskussion mit einigen Lösungsansätzen und auch konkreten Saatvorschlägen. Angedacht wurde zum Beispiel, viele kleine Flächen anzulegen die auch den Wildbienen mit ihrem signifikant geringerem Flugradius gerecht werden. Im Idealfall können sich diese Flächen zu vernetzten Biotopen entwickeln.

Nahrungsquellen an Wegrändern

Eine Nahrungsquelle für Wild- und Solitärbienen könnten Wildplanzen an Weg- und Straßenrändern sein. Problematisch ist allerdings, dass hier schon vor der Blüte gemäht wird. Zudem bleibt das Mähgut häufig auf der Fläche liegen und düngt den Boden. Dies ist für Wildkräuter und Wildblumen ungünstig, da sie magere Standorte bevorzugen. Heinrich Romundt von der Landwirtschaftskammer Bremervörde regte an, Randstreifen teilweise abzuplacken und auf den dann mageren Boden insektenfreundliche Blühmischungen auszusäen.

Diskutiert wurde zudem die Frage, welche Pflanzen angebaut werden können, die für die Landwirte Ertrag bringen und gleichzeitig den Bienen helfen. Da man davon ausgehen kann, dass statt des Rapses künftig mehr Mais angebaut wird, wäre der Anbau von Mais gemeinsam mit Acker- oder Stangenbohnen eine interessante Lösung für die Landwirte. Die Maispflanze wäre für die Bohnen der Pfahl, an dem sie hochwachsen können, außerdem sind Bohnen eiweißreich und reichern im Boden Stickstoff an. Eine weitere Alternative wäre die als Maisersatz geeignete Energie- und Futterpflanze „Durchwachsene Silphie“. Diese hat sich bisher allerdings nicht durchgesetzt.

Um nicht unnötige Zeit zu verlieren, hat sich Kersten als ehrgeiziges Ziel gesetzt, in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer und Landberatung, noch im Herbst 2018 ausgewähltes winterhartes Saatgut als Teil-Substitution für den reduzierten Rapsanbau und die Nektar- und Pollenversorgung für alle Insekten, Wildbienen, Hummeln und Bienen an einer Versuchsfläche auszusäen. So kann das Blütenangebot und der Insektenbeflug im Frühjahr parallel zur Rapsblüte ausgewertet werden. „Damit würde nicht ein komplettes Jahr ohne konkrete Erkenntnisse im Projekt ins Land ziehen“, so Kersten.

Die Ergebnisse des Workshops möchte er zudem vermutlich im Oktober mit Dr. Werner von der Ohe vom Laves Bieneninstitut in Celle diskutieren.

