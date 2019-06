Startschuss nach den Sommerferien

Verden – Erstmals gibt es in Verden einen Klimaschutzmanager: Thomas Blöthe (49) bekleidet dieses Amt seit dem 1. Juni. Seine Aufgabe ist es, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Verden zügig voranzubringen.

Auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes wird Blöthes Stelle für drei Jahre vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gefördert. „Ich sehe diese Stelle aber durchaus als Daueraufgabe“, betont Bürgermeister Lutz Brockmann.

Thomas Blöthe bringt für seine Aufgabe ideale Voraussetzungen mit. Nach dem Studium der Betriebs- und Versorgungstechnik arbeitete er für fast zehn Jahre bei den Stadtwerken Bremen, wo er zunächst für Energieanlagen und Wärmenetze zuständig war. Später wechselte er in den Vertrieb. Eine neue Herausforderung fand er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, wo er sich unter anderem mit erneuerbarer Energie und dem Klimawandel beschäftigte.

Erste Erfahrungen als Klimaschutzmanager sammelte er anschließend im Landkreis Wittmund. Schließlich nahm er bei der Stadt Verden eine befristete Stelle im Fachbereich Finanzen und Vermögen, Abteilung Immobilien und Umweltschutz, an. Als dann die Stelle als Klimaschutzmanager ausgeschrieben wurde, war Blöthes Bewerbung erfolgreich.

Richtig losgehen mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes soll es nach den Sommerferien. „Das Interesse der Verdener für den Klimaschutz ist groß, vorangegangene Workshops waren gut besucht“, so Brockmann. Er sieht die Stadt als Motor, der den Klimaschutz vorantreibt. Wichtig sei zu überlegen, wie man die gesteckten Ziele erreichen könne.

Brockmann kann sich Klimanetzwerkgruppen als öffentliche Beteiligung vorstellen. Auch die Verdener Wirtschaft möchte er mit ins Boot holen. „Fördermittel gibt es nur, wenn man innovativ ist“, betont der Bürgermeister. Diese zu beantragen, fällt in Blöthes Aufgabenbereich. „Die Bewerbungsfristen sind oft sehr kurz. Man muss schnell reagieren, wenn man Fördermittel haben möchte“, weiß Blöthe.

Ein großer Bereich, in dem etwas getan werden müsse, seien die alten Gebäude mit ihrem hohen Wärmebedarf. Dämmen und moderne Heizungen seien gute Möglichkeiten, die das historische Stadtbild nicht verändern. Als weiteres Hauptaufgabengebiet sieht Blöthe den Verkehr. Und auch beim Eigenbetrieb Abwasser wird er für den Klimaschutz zuständig sein.

In Sachen CO2-Bilanz gibt es in Verden in den nächsten Jahrzehnten noch viel zu tun. Ziel ist es, dass bis 2050 jeder Einwohner nur noch ein CO2-Budget von zwei Tonnen jährlich aufweist. Momentan sind es 11,7 Tonnen, was ungefähr dem Bundesdurchschnitt entspricht. „Da wissen wir, wie viel wir in den nächsten 30 Jahren bewegen müssen“, so der Klimaschutzmanager. Es sei die Jugend, die den CO2-Rucksack mit sich herumtragen müsse, den die Elterngeneration verursacht habe. Deshalb steht Blöthe den Fridays-for-Future- Demonstrationen positiv gegenüber. „Die jungen Leute haben sich das ja nicht aus den Fingern gesaugt. Die Jugend muss laut sein, sie wird den Klimawandel erleben“, sagt er. „Momentan leben wir auf Kosten unserer Kinder und Enkel“, weiß auch Brockmann. Man müsse den Klimaschutz in Demokratie umsetzen, und die Menschen durch positive Beispiel ermutigen, etwas für das Klima zu tun. Auch das Gespräch zwischen den Generationen sei da wichtig. ahk