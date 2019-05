Für die Stallgasse müsste die Stadt zahlen

Verden – Die Bilanz des vergangenen Jahres, die Planungen für dieses Jahr, die Neuwahl von Maria Mahnke als Nachfolgerin von Iris Tellermann zur Schriftführerin und die Wiederwahl von Kassenwart Torben Schmitting, standen im Mittelpunkt der Echterdinge, der Jahreshauptversammlung des Kaufmännischen Vereins zu Verden, in der Gaststätte Lugenstein.

Der Vorsitzende Harald Nienaber, seine Stellvertreterin Claudia Bergmann und Pressewartin Aike-Simone Ensink berichteten zunächst über die Aktionen des vergangenen Jahres. Der Schnäppchenmarkt im März sei eine rundum erfolgreiche Veranstaltung gewesen und habe viele Menschen in die Stadt gebracht. „Die Veranstaltung kommt sehr gut an; auch bei der auswärtigen Kundschaft. Sie wird garantiert auch 2020 wiederholt“, so Bergmann. Als erfolgreich wurden auch alle vier verkaufsoffenen Sonntage bezeichnet, wie auch der Autosonntag im April Scharen von Besuchern in die City gelockt habe.

„Die verkaufsoffenen Sonntage sind wichtige Zugpferde. Sie zu veranstalten, macht wegen der hohen Auflagen und der Hürden durch Verdi jedoch immer weniger Spaß. Es gibt Städte, die haben diesbezüglich bereits resigniert und die verkaufsoffenen Sonntag reduziert“, sagte Nienaber. Als Erfolge wurden weiter der E-Day und das Matjesfest, das Foodtruck-Festival, die Aktion Verden frühstückt, der Start der Verdener Weihnachtsgewinnwochen sowie der Weihnachtszauber bewertet. Alles sei rund gelaufen, einzig das Wetter habe sowohl dem Matjesfest als auch dem Weihnachtszauber etwas zugesetzt.

Mit Ausblick auf das Jahr 2019 steht nun zunächst bereits am kommenden Wochenende das erste Verdener Kleinkunstfestival „Aller Art“ auf der Agenda des kaufmännischen Vereins. „Die Resonanz ist super. Es gehen noch täglich Bewerbungen von Kleinkünstlern ein, die sich präsentieren möchten“, sagte Bergmann, die das Event gemeinsam mit Aike-Simone Ensink organisiert. Diskutiert wurde auch über die Stallgasse, die letztmals 2017 stattgefunden hat. „Alle wollen die Stallgasse. Auch die Kooperationspartner Stadt und Hannoveraner Verband. Bloß Veranstalter möchten beide nicht sein“, so Nienaber. Bislang hätten bereits drei Treffen mit den Kooperationspartnern stattgefunden.

Nienaber: „Unter Ausschluss einer finanziellen Beteiligung ist der Kaufmännische Verein bereit, im Jahr 2020 als Veranstalter der Stallgasse zu fungieren.“ Es sei beabsichtigt, die Organisation an Imke Sievers zu vergeben, da sie die Stallgasse bereits mehrfach durchgeführt habe. „Wir warten noch auf ihr Angebot, über das wiederum im Stadtrat entschieden werden muss. Entsprechend sind die Planungen hierzu noch sehr vage“, sagte der Vorsitzende.

Schließlich berichtete Thomas Schmitting noch ausführlich über die finanzielle Lage des Vereins. Auch dankte Schmitting dem Steuerbüro Pagels für die Unterstützung bei den steuerlichen Angelegenheiten und der ordnungsgemäßen Abwicklung. Die Kassenprüfung erfolgte durch die Kassenprüfer Anke Böse und Joachim Springhorn. Dem Vorstand konnte dementsprechend einstimmig Entlastung erteilt werden. nie