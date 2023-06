Schüsse auf Zug: Täter verletzen Lokführer und verursachen 800 Minuten Verspätung

Von: Heinrich Kracke

Solche Druckluftkartuschen entdeckte die Bundespolizei auf dem Bahnsteig und im Tunnel. © Bundespolizei

Am Bahnhof in Verden wurde ein Lokführer beschossen. Die Täter nutzten eine Gaspistole. Zahlreiche Züge blieben daraufhin stehen.

Verden – Erst hörte er ein Zischen, dann spürte er einen Schmerz in der Halsgegend. Auf einen Lokführer sind am Verdener Bahnhof mindestens zwei Stahlkugeln abgeschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie aus einer Gaspistole abgeben. Die Täter flüchteten offenbar durch den südlichen Bahnhofstunnel in Richtung Friedrichstraße. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Beschuss ereignete sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gegen 23:40 Uhr am Bahnsteig 1. Der Lokführer des IC-Nightliner stoppte planmäßig auf seiner Fahrt von Hamburg nach Zürich. Routinemäßig öffnete er das Seitenfenster seiner Lok. Zwei junge Leute sprachen ihn vom Bahnsteig aus kurz an, er erwiderte genauso kurz. Eine Langwaffe hätte er gesehen, sagt Polizeisprecher Holger Jureczko, eine Kurzwaffe kann man auch unter sommerlicher Kleidung verbergen, sodass die Vermutung nahe liege, es sei eine Pistole genutzt worden.

Schüsse auf Lokführer bei Verden bei der Abfahrt aus dem Bahnhof

Nach Ein- und Ausstieg der Fahrgäste vergewisserte sich der 46-Jährige mit einem Blick aus dem Lok-Fenster der verschlossenen Türen der angehängten Wagen, drehte sich kurz und legte den Fahrhebel um. Genau in diesem Moment traf ihn ein Gegenstand schmerzhaft am Hals, wie es hieß. Der Lokführer stoppte den Zug sofort. Die Kugeln dürften von unten schräg versetzt abgegeben worden sein, was den Verdacht gegen die beiden Jugendlichen erhärtet.

Mehr als eine Stunde dauerte es, ehe der IC-Nightliner (Bild) weiterfahren konnte. © Bundespolizei

Im Führerstand entdecke der Lokführer mehrere Stahlkugeln der Gasdruckwaffe. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Der 46-Jährige wurde nicht ernsthaft verletzt, musste jedoch abgelöst werden. Montag entschied er sich, wegen einer anhaltenden Schwellung doch einen Arzt aufzusuchen.

Auch Einschläge auf Scheibe von Güterzug festgestellt

Weitere Ermittlungen ergaben, dass kurz zuvor auch der Lokführer eines durchfahrenden Güterzuges Einschläge auf seiner Windschutzscheibe bemerkt hatte. Auf dem Bahnsteig wurden weitere Stahlkugeln und die Druckluftkartusche einer CO₂-Gasdruckwaffe sichergestellt. Desgleichen im Tunnel-Abgang. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Verden und der Bundespolizeiinspektion Bremen nahmen die Verfolgung der beiden Jugendlichen auf, trafen sie aber nicht mehr an.

Gut eine Stunde dauerte es, ehe ein Ersatz-Lokführer eingetroffen war. Wegen der einstündigen Gleissperrung verspäteten sich insgesamt zwölf Züge. Die Gesamtverspätung wird von der Bahn mit 800 Minuten angegeben. Im betroffenen IC befanden sich rund 200 Fahrgäste. Der Zug setzte die Fahrt um 0.55 Uhr fort.

Lokführer bemerkt Jugendliche und kann sie beschreiben

Der betroffene Lokführer hatte die beiden Jugendlichen nur kurz wahrgenommen. Ersten Beschreibungen zufolge sollen sie 14 bis 15 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein. Einer soll eine Sporthose getragen haben. Es ist möglich, dass sie schon vorher im Bahnhofsumfeld mit einer Waffe aufgefallen sind. Oft helfe auch ein Hinweis auf die „Karriere“ solcher Schützen. „Das beginnt oft damit, dass sie im öffentlichen Raum Ziele ins Auge fassen.“ Wem da was aufgefallen sei, der könne sich ebenfalls melden. Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter 0421/16299-7777 entgegen.

Ein Dumme-Jungen-Streich sei das jedenfalls nicht, so Jureczko. Und nicht unwahrscheinlich, dass den Tätern die sonntägliche Aktion vom Verdener Bahnhof noch teuer zu stehen kommt, sofern sie ermittelt werden. Die Bahn werde sie jedenfalls in Regress nehmen und zivilrechtlich zumindest die Kosten für 800 Minuten Verspätung erstatten lassen. Solche Titel sind 30 Jahre gültig. Selbst Jugendliche können damit schon belegt werden.