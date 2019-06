Staffelübergabe im Hausnotruf

Landkreis – „Wir haben Karin Moje nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.“ Mit diesem Satz startet eine Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands Verden. Karin Moje habe den Hausnotruf im Landkreis Verden von der Pike an aufgebaut und erfolgreich auf das aktuelle Niveau gehoben.

„Sie ist bei den Teilnehmern zweifelsohne das Gesicht des Hausnotrufes im Landkreis, das auch wir in Zukunft schmerzlich vermissen werden“, so Dirk Westermann. Den DRK-Geschäftsführer mache jedoch froh, dass mit Jessica Kalla die Nachfolgerin bereits über ein paar Monate intensiv eingearbeitet werden konnte. Kalla genieße „höchste Wertschätzung für ihre Form der Arbeit“. Im DRK-Kreisverband sei man mit der Qualität der Staffelübergabe zufrieden.

Laut Pressemitteilung absolvierte Karin Moje zunächst erfolgreich eine Ausbildung zur Arzthelferin. In diesem Beruf war sie auch bis zur Geburt ihrer beiden Töchter in Vollzeit tätig. Während dieser Zeit kam sie bereits mit dem DRK Verden in Kontakt und konnte sich sofort für das damalige Pilotprojekt Hausnotruf begeistern. Ab 1992 arbeitete Moje neben ihrem eigentlichen Beruf auf Stundenbasis beim Kreisverband, um den Hausnotruf im Landkreis Verden aufzubauen. 1995 war der Arbeitsaufwand für einen funktionierenden Hausnotruf bereits so umfangreich, dass Karin Moje beim DRK kurz darauf in Vollzeit angestellt wurde.

„Meinen Lehrberuf in allen Ehren, hat mich die Arbeit beim DRK deutlich mehr gereizt. Es war das Gesamtpaket, was mich dazu bewogen hat, mich dem Kreisverband in Vollzeit anzuschließen.“ Zum einen sei die Aufgabe Hausnotruf interessanter gewesen und zum anderen habe sie alle Möglichkeiten und Freiheiten gehabt, etwas Nachhaltiges aufzubauen, was es so noch nicht im Landkreis Verden gab. „Auch die spezielle Arbeitsatmosphäre war entscheidend, die beim Deutschen Roten Kreuz eine ganz besondere ist. Hätte beides nicht perfekt für mich gepasst, hätte ich in diesem Beruf nicht 27 Jahre zufrieden und glücklich arbeiten können“, weiß Karin Moje. Und weiter: „Als perfekten Abschluss für mich sehe ich, dass ich meine Nachfolgerin persönlich einarbeiten durfte. Ich bin von Frau Kalla absolut überzeugt, und von ihrer Art begeistert, weil sie Ratschläge annimmt und diese mit ihrem jugendlichen Elan sehr einfühlsam garniert. So gehe ich mit bestem Gefühl, weil ich weiß, dass meine Hausnotrufteilnehmer weiterhin in besten Händen sind“, ergänzte Moje.

Neue Aufgabe mit großer Verantwortung

Jessica Kalla ist bereits seit drei Jahren beim DRK Kreisverband angestellt. Bisher arbeitete sie im Bereich Soziale Hilfen, bevor sie im März in das Ressort Hausnotruf wechselte. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mir ist sehr bewusst, welche hohe Verantwortung ich für den Hausnotruf in Zukunft trage. Darum bin ich Frau Moje auch sehr dankbar, dass sie mich so umfassend eingearbeitet hat“, so die 28-jährige Jessica Kalla in der Mitteilung abschließend,