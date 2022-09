Stadtteilpark mit Tieren und Teich am Meldauer Berg geplant

Von: Heinrich Kracke

Noch liegt die vier Hektar große Fläche zwischen der Aller-Weser-Halle und der ehemaligen Realschule weitgehend brach. © Kracke

Ein neuer Stadtteilpark für das Gebiet am Meldauer Berg soll ab Mittwoch seinen Weg durch die Instanzen beschreiten. Rund vier Hektar sollen alles enthalten vom Kletterpark bis zu einer Weide mit Tieren.

Verden – Ganze Generationen von Schülern quälten sich über die Sprintstrecken und sammelten Punkte bei den Bundesjugendspielen, oder eben keine. Die hundert Meter lange Aschebahn, inzwischen ist es längst eine Tartanbahn, dieses Schnelllauf-Angebot direkt neben der Sporthalle, im Sommer im Unterricht einfach mal zu den leichtathletischen Leibesübungen wechseln, das muss künftig nicht mehr sein. Zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. „Im Stadion ist alles vorhanden, gut erreichbar ist es ebenfalls.“ Zumindest die Planer des neuen Stadtteilparks an der Aller-Weser-Halle kommen zu diesem Schluss. Am Mittwoch, 21. September, will sich die Politik erstmals mit dem ehrgeizigen Projekt beschäftigen. Und das um 17.30 Uhr im Ausschuss für Schule und Sport an Ort und Stelle in der Schule am Trift.

Wo jetzt noch Anlagen für Fußball, Leichtathletik. Handball und Tennis das Bild bestimmen, wird den Plänen der Büros Sichtweise (Verden) und Crossboundaries (Frankfurt) zufolge auf einer Fläche von vier Hektar Platz geschaffen für ein buntes Gemisch aus Anziehungspunkten für sowohl die Schule als auch den gesamten Stadtteil. Da darf ein Kletterpark nicht fehlen, genauso wenig wie eine Sport- und Spielfläche, die zu Handball, Hockey oder Fußball einlädt. Eine sogenannte Finnbahn schmiegt sich für ein fitnessorientiertes, gelenkschonendes und abwechslungsreiches Laufen in das zu modellierende Gelände mit wechselnden Neigungen, Spielplätze sind mit größeren Geräten bis zur Seilbahn auf zwei verschiedene Altersgruppen zugeschnitten, sogar an einen Ausblick hoch oben an der Aller-Weser-Halle ist gedacht. Einen breiten Raum nimmt zudem das Thema Natur und Biodiversität ein. Tiere sollen auf einer Fläche von 1 500 Quadratmetern ihren Platz finden, ebenso groß ist ein freier Parkrasen, und auch einen Teich haben die Planer nicht vergessen. Sogar ein Bereich unter dem Begriff Forschen ist eingezeichnet.

Eher dem schulischen Einzug sind die Multifunktionsflächen zugeordnet. Üppig etwa die sogenannte Aneignung, ein Raum, in dem „man seine Kreativität rauslassen kann“, in dem eine Graffiti-Wand nicht fehlen soll, zu dem aber auch Schulgarten, kooperative Landwirtschaft oder ein Gewächshaus gehören. Bereiche als Rückzugsmöglichkeit sowie für Veranstaltungen und Feste schließen sich an.

Noch bevor Verdens Stadtpolitik am Mittwoch erstmals über die Pläne befindet, hat das Konzept bereits einen Workshop durchlaufen. Einer der Kritikpunkte: Es könnte laut werden. Beispielsweise scheppere es weithin hörbar, sobald der Bolzplatz genutzt werde. Kurzfristig werde deshalb der Austausch des Gitterkäfigs durch Herkules-Taue geprüft. Wichtig auch, so die Workshop-Teilnehmer, unter anderem Schüler, Lehrer und Anwohner, Antworten auf die Fragen nach Pflege, Unterhalt und Nutzungssicherheit der Anlage sowie der einzelnen Funktionsbereiche zu finden. Es bedürfe schon einer guten Organisation, um den Stadtteilpark attraktiv zu halten. Beispielsweise gehe es um den Umgang mit Hundekot, um die Naturgarten-, Wasserflächen- und Tierbetreuung während der Ferienzeiten, um die Aufsicht zu Schulzeiten und die Gefahren durch die Wasserfläche.

Aber auch weitergehende Ideen kamen auf den Tisch. Auf Zuspruch trifft der Vorschlag einer Öffnung der Mensa in Verbindung mit einer verkehrsgeschützten Terrasse für den Stadtteil, heißt es in der Einschätzung der Planungsbüros. Hier könnte ein Treffpunkt für Nachbarn und einsame Menschen entstehen. Weitere Stadtteilnutzungen wie eine Stadtteilbibliothek, eine offene Werkstatt oder ein Repair-Café würden gewünscht.

Noch befinden sich die Pläne allerdings in den Kinderschuhen. Als Stunde Null sind sie bezeichnet. Sollte sich der Stadtrat in seiner Sitzung Anfang Oktober bereits den Startschuss für detaillierte Lösungen geben, dann heißt das allerdings nicht, die Bagger rücken in Kürze an. 100 000 Euro stehen für den Stadthaushalt 2023 zur Disposition, diese Summe zunächst aber ausschließlich für weitere Planungen.