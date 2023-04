Verdens „Stadtgrenze“ in Eitze verschoben

Von: Florian Adolph

Das Ortseingangsschild von Eitze steht nun an einer anderen Stelle. Die Hoffnung ist, dass es dadurch weniger Unfälle gibt. © Norbert Röttjer

Um Unfälle zu verhindern, wurde das Ortseingangsschild an eine andere Stelle gesetzt

Verden – Es begann mit einem aufmerksamen Leser. Der sah, wie Mitarbeiter des städtischen Bauhofs das Eitzer Ortseingangsschild, an der Weitzmühlener Straße, weiter in Richtung Weitzmühlen, auf Höhe des Schützenhauses, versetzten, und informierte die Redaktion der Verdener Aller-Zeitung über seine Beobachtung. Da stellt sich natürlich die Frage, was es damit auf sich hat. Ein Pressegespräch mit der Ortsbürgermeisterin Eitzes, Anja König, bringt Licht ins Dunkel.

„Es geht darum, dass am Eingang zu Eitze der Sportplatz und das Schützenhaus stehen. Dort gehen viele Jugendliche hin“, sagt die Ortsbürgermeisterin. „Eine Querungshilfe wurde auf der Höhe des Sportplatzes zwar bereits vor längerer Zeit gebaut. Es war aber der Wunsch der Bewohner und des Ortsrates, dass das Ortsschild vor die Querungshilfe versetzt wird, in der Hoffnung, dass dort dann langsamer gefahren wird.“

Die Querungshilfe am Ortseingang von Armsen, mit Leitbake unter dem blauen Pfeil. So soll die Querungshilfe von Eitze auch bald aussehen. © Anja König

Eine unfallträchtige Stelle

An der Stelle habe es nämlich immer wieder Unfälle gegeben. Im September 2018 war ein 48-jähriger Motorradfahrer sogar tödlich verunglückt. Nachdem es im September letzten Jahres dann zu drei Unfällen an einem einzigen Tag kam, allerdings ohne Personenschaden, wurde die Stadt gebeten, eine Verkehrszählung mit Geschwindigkeitsmessung abzuhalten. Es wurde dabei eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt. „Bei der Eitzer Ortsratssitzung im November, als die Ergebnisse vorlagen, haben wir besprochen, was man da machen könnte“, so König. Einer der Vorschläge war, das Ortseingangsschild zu versetzen.

Ein Tempo-50 Schild gab es an dieser Stelle zwar schon, aber ein Ortsschild habe noch eine ganz andere Wirkung, glaubt König. Das Tempo-50 Schild steht nun mehrere Meter vor dem gelben Ortseingangsschild.

Dem Eitzer Ortsrat sei außerdem von der Stadt Verden zugesagt worden, dass unter dem blauen Pfeil der Querungshilfe eine rot-weiße Bake angebracht wird, damit dieser höher steht und besser zu sehen ist. „Wir haben die Vermutung, dass die Unfälle passieren, weil an der Stelle, im Herbst, die Sonne den Autofahrern die Sicht nimmt und sie die Querungshilfe überfahren“, so König. Wenn der Pfeil besser wahrgenommen wird, könnte es also die Sicherheit erhöhen.

Als Beispiel, wie die Bake aussehen könnte, wurde die Querungshilfe am Ortseingang Armsen, von Luttum aus kommend, bei der Ortsratssitzung herangezogen.

Patrick Düsselbach von der Stadt Verden weist außerdem darauf hin, dass das Schild nach den Regelungen der Straßenverkehrsordnung an seinem neuen Platz genau richtig steht. „Ortstafeln sollen immer dort stehen, wo die Bebauungen beginnen“, erklärt er. Zuvor stand das Verkehrsschild etwa einen Kilometer in der Ortschaft.

Anja König freut sich, dass die Versetzung des Eingangsschildes abgeschlossen ist.