Domherrenhaus Verden künftig im Stadtgarten

+ © Markus Wienken Das Historischen Museum – Domherrenhaus liegt künftig in einem Stadtgarten. Die Arbeiten an der Unteren Straße haben begonnen. © Markus Wienken

Viel Grün, blühende Stockrosen, Bänke....aber erst mal Bagger im Stadtgarten beim Verdener Domherrenhaus...und dann herrscht Funkstille...,

Verden – Rund um das Historische Museum in Verden soll es, wie in alten Zeiten, blühen und grünen. Noch ist es nicht soweit. Ein bisschen Vergangenheit, etwas Ruhe, so wie es in der guten alten Zeit war, konnten die Museums-Mitarbeiterinnen gestern schon einmal erleben: Der Bagger hatte vor der Tür die Leitung gekappt – kein Telefon klingelte, kein Internet, keine E-Mail, es herrschte Stille.

Bagger kappt beim Verdener Museum Leitung

Die Eibe war schuld. Der Baum konnte sich nach all’ den Jahren nicht so recht trennen, die Wurzeln hatten sich um das Erdkabel gelegt, dann war das Missgeschick passiert. Der Eibe geht’s gut, sie steht frisch verpflanzt im Rhododendronpark. Internet und Co. sollen, so das Versprechen, im Museum möglichst schnell wieder funktionieren.

Draußen, im künftigen Garten, wird es noch etwas länger dauern, ehe es grünt und blüht. Jeder Stein wird umgedreht, zunächst das, was an Büschen und Bäumen steht, entfernt, um dann wieder eingepflanzt zu werden. „Das Umfeld rund um das historische Gebäude wird komplett neu gestaltet“, sagt Fachbereichsleiter Rainer Kamermann.

Stadtgarten Verdener Domherrenhaus als „Verweilort“

Was dort in den nächsten Monaten in und über der Erde entwickelt wird, ist das Ergebnis eines Wettbewerbes, finanziert aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ des Landes Niedersachsen. Lebensräume attraktiver, klimafreundlicher machen, deshalb neue „Verweilorte“ entwickeln, so die Idee, die hinter der „Landschaftsgestaltung“ steckt. Der „Stadtgarten Domherrenhaus“ soll zum Begegnungsort werden, zugleich das Gebäude gefühlt näher an die Innenstadt rücken lassen. An die Stelle der versiegelten Flächen und der Pflastersteine kommt deshalb eine artenreiche Neubepflanzung, die sich vor der historischen Fassade des Museums anordnet, dem denkmalgeschützten Haus aber dennoch Raum zur Entfaltung lässt, lautet eine Forderung des Wettbewerbs. Bänke und Tische finden auf der Fläche Platz, der Störtebeker-Brunnen, bislang eher gefühlt im Abseits, wird präsenter, an den Wegen von und zum Museum, entlang der Fassaden der angrenzenden Straße Hertzigerie und dem Karl-Nerger-Gang, blühen in naher Zukunft Stockrosen. „Eine grüne Verbindung zwischen der Großen Fischerstraße und der Großen Straße mit Fußgängerzone“, so die Idee der Planer. Nicht nur mehr Aufenthaltsqualität, auch ein besseres Kleinklima versprechen sich die Beteiligten von dem Projekt. Circa 125. 000 Euro kostet der Stadtgarten, die Planungskosten kommen noch oben drauf.

Verdener Stadtgarten beim Museum für 125.000 Euro

+ Projektskizze des Stadtgartens vor dem Historischen Museum – Domherrenhaus. © Stadt Verden

Weitere Stadtgärten in Verden für jeweils 95.000 Euro

Der Bagger-Anstich am Domherrenhaus ist nur der Auftakt, weitere Innenstadtgärten sind in Vorbereitung. So an der Ritterstraße, da, wo Rathaus und St. Johanniskirche vis à vis liegen, wollen die Gärtner Anfang März anrücken. Ebenso wie an der Predigerstraße. Beide Gärten sind mit Kosten von jeweils circa 95. 000 Euro – ohne Planung – kalkuliert.

Diskussion um Verdener Stadtgärten

Hatte es im Vorfeld des Projektes noch heftige Diskussionen um Aufwand und die Höhe der Kosten gegeben, haben Fachausschuss und nachfolgend Stadtrat der Umsetzung dann zugestimmt. Für die Stadt fällt die Rechnung vergleichsweise günstig aus, kann sie doch mit 90 Prozent finanzieller Förderung rechnen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gärten Mitte Mai blühen, sonst gibt’s einen Telefonanruf mit Beschwerde von der Förderstelle – wenn sie denn überhaupt durchkommt.

Historisches Museum Domherrenhaus in Verden bleibt geöffnet

Das Historische Museum Domherrenhaus hat auch während der Bauarbeiten zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 04231/2196.