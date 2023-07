Stadt Verden will Pop-Ups weiter fördern

Von: Markus Wienken

Teilen

Blick in die Innenstadt und die Fußgängerzone: Das Programm „Probierstadt Verden“ soll Jungunternehmer weiter unterstützen. © Markus Wienken

Testen was geht, wie eine Geschäftsidee ankommt....in der „Probierstadt Verden“ ploppen Pop-Ups auf.....ein Erfolg, sagt die Stadt...und will weiter fördern....

Verden – In die Selbstständigkeit schuppern, testen was geht, wie eine Idee ankommt, sich vermarkten lässt, in der „Probierstadt Verden“. Was als Modellprojekt vor drei Jahren an den Start gegangen ist, hat sich bewährt: „Wir werden daher auch nach Ablauf der Förderung das Programm fortsetzen“, sagt Birgit Koröde, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung.

Seit 2020 gibt es die „Probierstadt Verden“

Seit 2020 gibt es die „Probierstadt Verden“, ploppen sogenannte Pop-Ups da auf, wo Geschäfte oder Räume schon länger verwaist sind. Die Stadt hilft dabei, das Land Niedersachsen bislang auch. Eine Win-Win-Situation: „Wir unterstützen Menschen, die Geschäftsideen haben, zugleich wird mit der Ansiedlung die Innenstadt belebt“, so Birgit Koröde. Leerstände gibt es nach wie vor, die will schließlich keiner. Keine Unsummen, die da ins Spiel kommen, aber Starthilfe, mietfrei und damit eine monatliche Belastung weniger für die Jung-Unternehmer. „Das Angebot kam an“, sagt Koröde. Start war im Sommer 2020, mitten in der Pandemie. Das hat der Idee zunächst nicht unbedingt geholfen, dennoch nahm die Nachfrage Fahrt auf. Wechselweise Kunst oder Grafik, feines aus Papier und Geschenkartikel oder Modisches aus Alpakawolle gab’s im ehemaligen Fischgeschäft Bremer, „Omas Träume“ mit schönen und alten Sachen aus der Vergangenheit in der ehemaligen Neuen Apotheke, die Vielfalt an Geschäftsideen füllte Leerstände und belebte die Innenstadt. Der Pop-Up-Coworking-Space im Rahmen des Projektes Probierstadt wurde zudem im Jahr 2022 dauerhaft betrieben, eine begrenzte Fortführung über die Projektlaufzeit hinaus ist beschlossen.

Stadt Verden wertet Ergebnis als „Erfolg“

Die Zahlen sprechen für sich: „Während der Projektlaufzeit wurden elf Leerstände durch unterschiedliche Pop-up-Nutzungen bespielt“, weiß Koröde, die das Ergebnis als „Erfolg“ wertet. „Auch weil sich insgesamt hieraus fünf Folgeansiedlungen entwickelt haben.“ Noch besser macht sich das Ergebnis, zieht man drei klassische Zwischennutzungen ab, darunter Ausstellungen, die nicht auf eine dauerhafte Ansiedlung angelegt waren. Dann hätten von den verbliebenen acht Bewerbern fünf den Schritt in die Selbstständigkeit gesschafft. „Immerhin 62,5 Prozent“, rechnet Koröde vor.

Ministerin spricht von „wegweisenden Projekten“ in Verden

Auch überregional stieß das Projekt mehrfach auf Interesse. Geld gab es für das Projekt aus dem Förderprogramm „Niedersächsische Zukunftsräume“. Die damalige Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé, reiste nach Verden, machte sich im Sommer 2022 ein eigenes Bild von der Umsetzung der Idee und brachte gleich den Förderbescheid mit. „Vorbildlich, was die Stadt bislang leistet“, lobte Honé zudem mehrfach, „darunter Projekte, die beispielhaft sein können, nicht nur in Verden und Niedersachsen, auch weit darüber hinaus.“ Wegweisende Projekte auch deshalb, weil die Städte, insbesondere Mittelzentren wie Verden, sich verändern würden, sagte die Ministerin. „Darauf müssen wir mit Weitblick reagieren. Notwendig sind größere, aber auch viele kleine Vorhaben in der Stadt, die allerdings aufeinander aufbauen, eine Struktur sichtbar machen“, so Honé. Verden mache vor, wie Innenstädte nachhaltig gestaltet werden könnten.

In der Ostertostraße hat sich das Pop-Up „Co-Working-Space“ angesiedelt. Ministerin Birgit Honé im Sommer 2022 im Gespräch mit Bürgermeister Lutz Brockmann und Christian Willner von Coworking-Space. © M. Wienken

Insgesamt 128 .000 Euro gaben Land und Stadt für die „Probierstadt Verden“ in den vergangenen drei Jahren aus, Niedersachsen zahlte mit 76 .800 Euro den Löwenanteil, für Verden blieben 51. 200 Euro.

Förderung des Landes für Verden läuft aus

Nach drei Jahren Laufzeit ist nun Schluss mit der Förderung durch das Land. Beendet ist das Projekt allerdings damit nicht, ganz im Gegenteil: „Auch nach Abschluss des Fördervorhabens gibt es weiterhin Anfragen zur Nutzung von Pop-Ups in der Verdener Innenstadt. Daher wäre eine Fortführung des Projektes zu empfehlen“, so Koröde. Dem aktuellen Kenntnisstand nach sollte die Nachfrage ausreichen, um einen Leerstand dauerhaft mit wechselnden Nutzungen belegen zu können.

Stadt Verden will Pop-Ups weiter fördern

Die Bereitschaft in den Ratsfraktionen, das notwendige Budget zur Verfügung zu stellen, ist da, ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion liegt vor. Angedacht ist, über eine gewisse Laufzeit pro Jahr ständig ein Pop-Up in zentraler Lage zu unterstützen. Wie hoch das jährliche Budget ausfallen könnte, steht noch nicht fest. Ist das Programm bewilligt, fehlt zudem noch die entsprechende Immobilie. „Wir werden da genau hingucken, was sich auch längerfristig eignen könnte“, so Birgit Koröde. Eine größere Immobilie, auch leerstehend, stände um die Ecke, direkt gegenüber dem Rathaus, in der Großen Straße, seit kurzem zur Verfügung. Die Post ist ausgezogen, hat viel Platz hinterlassen. „Es muss aber passen“, so Koröde.

Von Markus Wienken