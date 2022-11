Stadt Verden greift Bürgern ins Portemonnaie

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Beschaulich und bald teurer: Die Stadt Verden, hier der Lönsweg, plant ein Erhöhen der Grundsteuer um rund drei Prozent. © Kracke

Die Stadt Verden will die Grundsteuer erhöhen. Zwar nur um einen geringen Betrag, aber der Makel der Instinktlosigkeit bleibt.

Verden – Und es kommt noch schlimmer. Nach allen anderen, die in den vergangenen Monaten die Preise erhöht haben, kündigt jetzt die Stadt Verden den Griff ins Portemonnaie ihrer Einwohner an. Zum Jahreswechsel soll die Grundsteuer steigen, und das nur zwei Jahre nach der letzten Erhöhung. Die Anpassung fällt aktuellen Plänen zufolge mit knapp drei Prozent noch einigermaßen moderat aus.

Der Finanzausschuss signalisierte ohne große Diskussion schon mal Zustimmung. Ob sie allerdings tatsächlich auch vom Stadtrat im Dezember beschlossen wird, ist offen. Es wäre ein fragwürdiges Signal in schwieriger Zeit.

Die Summen, um die es geht, fallen überschaubar aus. Den früheren Modellrechnungen der Kämmerei folgend, liegt die durchschnittliche Grundsteuer für Hausbesitzer bei rund 320 Euro im Jahr. Den aktuellen Plänen folgend, würde sie um knapp acht Euro steigen. Pro Jahr. Interessiert mich nicht? Ich gehöre ja nicht zu jenen, die über eine Scholle mit Einfamilienhaus verfügen? Interessiert leider doch. Viele Vermieter legen die Grundsteuer auf ihre Mieter um. Klartext: Diese Anpassung trifft wieder vor allem jene, die ohnehin schon unter der Kostenlast ächzen und vielfach nicht mehr wissen, wie sie den Preissprüngen Herr werden sollen.

Verdens Kämmerer verteidigt Erhöhung

Wer die Steuererhöhung nachvollziehen will, dem bleibt die Verwaltungsmathematik nicht erspart. Bemessen wird sie nach dem Hebesatz, und der soll den aktuellen Plänen folgend von 390 auf 400 Punkte steigen. „Die Niedersächsischen Kommunen haben zuletzt um zehn Prozent erhöht, würden wir nicht nachziehen, stünden uns immer weniger an Steuergeldern zur Verfügung“, sagt Stadtkämmerer Andreas Schreiber. Hintergrund: Mit den steigenden Durchschnittssätzen steigen automatisch auch die Zahlungen gutsituierter Städte wie Verden an das Land und den Landkreis. Finanzausgleich und Kreisumlage heißen die Zauberformeln, die den Pegel im Stadtsäckel senken. Die Stadt an der Allermündung liegt allerdings bei der Grundsteuer B auch nach der Erhöhung noch deutlich unter dem Durchschnitt, der für niedersächsische Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohner mit einem Hebesatz von 420 angegeben wird.

Die rasche Erhöhung nach nur zwei Jahren macht für Schreiber Sinn. „Steigen die Durchschnittssätze in Niedersachsen um zehn Prozent, dann holen wir im nächsten Schritt diese zehn Prozent nach. Das ist Konsens im Stadtrat.“ Würden die Intervalle verlängert, drohten nachher größere Preissprünge, und das sei mit mehr Unruhe verbunden. Insgesamt kalkuliert die Stadt mit Mehreinnahmen im kommenden Jahr von 125 000 Euro.

Berlin und Hannover entlasten Bürger, Verden erhöht Steuer

Der Makel der Instinktlosigkeit bleibt. Ausgerechnet in einer Phase mit Krieg, mit explodierenden Heizkosten, mit rapide kletternden Preisen für Lebensmittel, ausgerechnet jetzt, da die Öffentliche Hand erhebliche Anstrengungen unternimmt, die Finanznot vor allem der schwächer gestellten Haushalte zu lindern, ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit legt Verden noch einen drauf. Während der Bund 200 Milliarden für Gaspreisbremse und Co bereitstellt und das Land mit 100 Millionen Härtefällen unter die Arme greifen will, Geld, das längst noch nicht eingenommen ist, kassiert eine finanziell gut gepolsterte Stadt wie Verden erstmal bei ihren Bürgern ab.

Schreiber räumt ein, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Sie stehe erst im Dezember im Stadtrat ins Haus. Er jedenfalls halte ein Verschieben der Steuererhöhung auf beispielsweise 2024 nicht für sinnvoll. „Man wird immer Hinderungsgründe finden, etwa Corona, oder die Wahl oder sonstwas.“ Er befürworte ein Vorgehen in kleinen Sprüngen, das sei die bessere Lösung. Aus gutem Grund, wie Schreiber findet: „Wir verzeichnen steigende Kosten bei wichtigen Dingen wie Kitas oder Feuerwehren. Woher soll das Geld denn sonst kommen?“

Von Heinrich Kracke