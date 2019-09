Für den Staatsanwalt war es Mord

Brandstiftung mit zwei Toten in Riede / Anklage fordert lebenslänglich

Verden – Über Wochen hatte sich der Verdener Landgerichtsprozess um eine Brandstiftung mit zwei Toten im November 2015 in Riede in die Länge gezogen. Noch gestern Vormittag hatte Verteidiger Adam Zurawel in seinem 150. Antrag die Einstellung des Verfahrens gefordert, aber dann wurde überraschend schnell plädiert. Den Anfang machte Staatsanwalt Joachim Beneke und für ihn war es Mord und dafür gibt es nur eine Strafe: lebenslänglich.