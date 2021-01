Spur von der Stadt bis nach Förth

Einsatzkräfte müssen Öl abstreuen / Polizei bittet um Hinweise

Auch im Stadtbereich mussten Ölflecken abgestreut werden.

Verden/Langwedel – Das war eine anstrengende Arbeit, auf die die Einsatzkräfte am Silvestermittag sicher gerne verzichtet hätten: Eine Ölspur erstreckte sich von der Eisenbahnüberführung in Langwedel/Förth über die Achimer Straße bis zum Dauelser Kreisel. Sie zog sich anschließend über die Bremer Straße bis in den Innenstadtbereich.