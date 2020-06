Gleiches Bild an der Hauptstraße in der „Ortsmitte“ Weitzmühlen. Fotos: vwe

Zerstörte Scheiben, überall Glassplitter, eine Spur der Verwüstung haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen Verden und Kirchlinteln hinterlassen (wir berichteten). Mehrere Buswartehäuschen wurden erheblich beschädigt. Auch aus der Ortschaft Riede in Thedinghausen wurde ein zerstörtes Häuschen gemeldet.

VON MARKUS WIENKEN

Verden-Kirchlinteln-Thedinghausen – Er muss sich ein wenig wie im falschen Film gefühlt haben: Als der Busfahrer der Verdener Walsroder Eisenbahn (VWE) am Sonntag seinen Bus der Linie 713 in Richtung Kirchlinteln lenkte, konnte er nicht ahnen, auf was er bei seiner gewohnten Tour über die Dörfer stoßen würde. So reihte sich ein zerstörtes Wartehäuschen an das andere, überall lag Glas. Insgesamt neun Unterstände hatte der Fahrer am Ende der Tour auf seiner Liste. Henning Rohde, Geschäftsführer der VWE, zeigte sich angesichts der Zerstörungswut und des Ausmaßes heute schockiert. Schon etliche Jahre im Berufsleben, gab er zu: „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Dafür fehlt einem jedes Verständnis.“ Die VWE erstattet Strafanzeige, wobei sich der Schaden für das Unternehmen noch in Grenzen hält. „Wir sind nur für die Anzeigentafeln, die Masten und Schilder zuständig, die Kommunen für die Häuschen.“

Bei der Stadt Verden, zuständig für den Bau und die Unterhaltung der Buswartehäuschen, können sich die Verantwortlichen an eine solche Häufung von Zerstörung in nur einer Nacht ebenfalls nicht erinnern. „Das ist schon erschreckend“, so Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter für Straßen und Stadtgrün. „Uns bleibt leider nur, die Scherben zusammenzufegen und die Scheiben zu erneuern.“ Den Gesamtschaden konnte Kamermann gestern noch nicht genau benennen. Die Polizei hatte ihn auf circa 5 000 Euro geschätzt. Auf die Schnelle ist das Glas nicht zu beschaffen. „Wir müssen die Scheiben bestellen, das kann bis zu drei Wochen dauern“, sagt Kamermann. Da in Einzelfällen auch größere Glasflächen zerstört wurden, dürften die Menschen nun bei schlechtem Wetter im Regen stehen.

Bei der Polizeiinspektion Verden sind die Beamten dabei zu prüfen, in genau welchen Zeitraum die Taten fallen. „Wir gehen für die Strecke zwischen Verden und Kirchlinteln bislang von der Nacht von Samstag auf Sonntag aus“, so Pressesprecherin Sarah Humbach. Betroffen sind jeweils die Haltestellen „Überführung“ und „Mars“ entlang der Eitzer Straße sowie die Haltestellen „Abzweigung Mühle“ und „Ortsmitte“ in der Ortschaft Weitzmühlen und drei weitere Haltestellen in der Ortschaft Kirchlinteln, entlang der Hauptstraße. Die Tat in Riede muss sich einen Tag später, in der Nacht auf Montag abgespielt haben. Auch dort wurde die Verglasung des Häuschens an der Bremer Straße eingeschlagen.

Noch nicht geklärt ist, wie die Täter vorgingen, ob sie die Scheiben mit Tritten oder mit schweren Gegenständen zum Splittern brachten. „Wir ermitteln und hoffen in diesem Zusammenhang auf neue Erkenntnisse“, so Sarah Humbach.

Ob es eine Verbindung zu den Taten im Landkreis Diepholz gibt, prüft die Polizei ebenfalls. Auch dort verursachten Unbekannte in ähnlicher Weise erhebliche Schäden an Wartehäuschen. So wurden im Nachbarkreis am vergangenen Wochenende Glasscheiben von 47 Fahrzeugen und Buswartehäuschen zerstört. Mittlerweile steht fest, dass die Täter eine Schusswaffe benutzt haben sollen. Die dortige Polizei sprach von einem Drei- bis Vier-Millimeter-Geschoss. Zudem werde davon ausgegangen, dass der oder die Schützen dafür noch nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen seien, hieß es.

Info

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen unter der Telefonnummer 04231/8060.

Auch die Polizeistation Thedinghausen hofft auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04204/402 melden sollten.