Spuk mit Frau von der Schulenburg

Verden – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr heißt es in der Adventszeit erneut „Weihnachtsfieber im Domherrenhaus“. Bei diesem musealen Weihnachtstheater für die ganze Familie werden die Zuschauer erneut Zeugen der chaotischen Weihnachtsvorbereitungen des Museumsgeistes Frau von der Schulenburg, gespielt von Julia Nehus. Stadtführerin Sabine Lühning würzt die Vorstellung mit interessanten Anekdoten über die ungewöhnlichsten Weihnachtsbräuche.

Frau von der Schulenburg lebt schon seit über 300 Jahren im Domherrenhaus. Gerade zur Weihnachtszeit vermisst der verhuschte Museumsgeist die vielen Bediensteten aus herrschaftlichen Zeiten sehr, hat sie doch für Heiligabend so viele Besorgungen zu machen. Wie gut, dass es die Stadtführerin Sabine Lühning gibt, die dem zerstreuten Geist so manche Bürde abnimmt.

Ganz nebenbei erzählt sie der barocken Dame noch allerhand über die verschiedensten Weihnachtbräuche. Zum Beispiel, dass in Hamburg im 19. Jahrhundert der Weihnachtbaum verkehrt herum an der Decke hing, um Platz zu sparen, oder dass es woanders ein Ritual ist, sich auf Rollschuhen zum Weihnachtsgottesdienst zu begeben. Die temperamentvolle Frau von der Schulenburg sorgt zwischendurch für beste Unterhaltung, sie singt, tanzt und spielt auf ihrem Lieblingsinstrument, der Ukulele. „Dazu tanzt dann das ganze Publikum“, sagt Sabine Lühning schmunzelnd. Aber es wird zwischendurch auch besinnlich, wenn Frau von der Schulenburg eine Weihnachtfabel vorliest.

„Wir wollen wirklich die ganze Familie begeistern“, sagt Julia Nehus. Aus diesem Grund gibt es keinen fest einstudierten Text, die Akteurinnen beziehen das Publikum immer wieder ins Geschehen ein, fragen nach dem liebsten Weihnachtessen oder den Familienritualen. Das Ambiente im Domherrenhaus vermittelt „Wohnzimmeratmosphäre“, der Raum ist geschmückt mit Tannenbaum und Adventsgesteck, Stollen und Gebäck stehen auf dem Tisch. „Wir haben nur ein kleines Budget, daher ist es sehr schön zu sehen, dass wir unsere Zuschauer mit unserem handgemachten Theater begeistern können“, so Nehus.

„Weihnachtsfieber im Domherrenhaus“ wird am Freitag, 29. November, um 10 und um 18 Uhr, aufgeführt. Eine weitere Vorstellung ist am 30. November um 16 Uhr. Der letzte Termin ist Dienstag, 3. Dezember, um 10 Uhr statt. Die Vormittagstermine sind für Schulen und Kindergärten gedacht. Die 16-Uhr-Vorstellung richtet sich hauptsächlich an Familien mit Kindern. In der Aufführung um 18 Uhr wird ausführlicher auf verschiedenste Weihnachtsbräuche eingegangen. ahk

Eintrittskarten

gibt es ab sofort im Domherrenhaus, Untere Straße 13, Telefon 04231/ 2169, zum Preis von zehn, ermäßigt acht Euro.