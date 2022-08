Trockenheit im Landkreis Verden: Haltewurzeln von Bäumen reißen, Fasern werden spröde

Am Mittwochmorgen meldete ein Anwohner in Verden-Eitze einen abknickenden Ast einer Eiche, der drohte, auf ein Auto zu stürzen. © Feuerwehr Verden

Verden/Achim – Mitte der Woche war es mal wieder so weit. Am kleinen Gohbach in Verden drohte ein großer Ast herunterzustürzen. Nicht irgendwie ein Ästchen, sondern schon ein Exemplar, das Passanten zu gefährden in der Lage war. Für die Verdener Feuerwehren ein kleines Jubiläum. Die Einsätze mit der Kettensäge erreichten die Zweistelligkeit innerhalb weniger Tage.

Immer häufiger sind mächtige Bäume betroffen, Eichen und Buchen etwa. Fachleute gehen inzwischen nicht mehr von purem Zufall aus. „Das größte Problem ist aktuell die Trockenheit. Bäume mit Vorschäden reagieren besonders anfällig“, sagt etwa der Dörverdener Revierförster Michael Müller. Gleichzeitig senden die klimaschonenden Schattenspender, vor allem die Eichen, deutliche Signale von Stress aus.

Trockenheit lässt Haltewurzeln von Bäumen reißen, Fasern werden spröde

Allerdings liege die Ursache nicht nur in der Trockenheit, die sich seit annähernd einem halben Jahrzehnt über der Region breitmache, und dazu gehöre keineswegs allein der Hitzesommer 2018. Die Ursache liege auch in den übrigen Wetterereignissen. „An den vergangenen Tagen erst wieder. Bei uns im Ort nur ein paar Tropfen, einige wenige Kilometer entfernt, aber ein plötzlicher Wolkenbruch mit vorangegangenen heftigen Böen. Das kann geschädigten Bäumen zusätzlich zusetzen“, so Müller. Das Holz sei im Zuge der schwachen Wasserversorgung spröde, die Fasern seien spröde, da bringe oft ein etwas kräftigerer Windzug das Fass sozusagen zum Überlaufen. Selbst schwere Äste, oftmals in mächtigen Kronen, sie stürzen herab.

Und da sei das, was die Feuerwehr feststelle, nur die Spitze des Eisbergs. „Um wirklich sicherzugehen, müsste nach jedem heftigeren Wetterereignis eine genauere Überprüfung der Baumkronen erfolgen. Das ist aber natürlich nicht leistbar.“

Bei seinen Touren durch die Wälder der Region offenbare sich das ganze Ausmaß. „Da liegt dann eine mächtige halbe Eichenkrone auf einem der Wege, da gibt in einer gut 150 Jahre alten Buche, die sich in zehn Metern Höhe in einer Art Zwille gabelt, eine der Kronen nach.“ Klartext: Es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, die leiden, Kiefern oder Tannen, es sind auch die mächtigen grünen Blickfänge, die unter Druck geraten. „Die Bäume trocknen von oben nach unten aus.“

Mit gravierenden Folgen. „Wir kennen das von den Topfblumen. Sind sie erst vertrocknet, hilft kein üppiges Gießen mehr. Da ist meist nichts mehr zu retten.“ Ähnlich ergehe es Buche und Co. Das tatsächliche Ausmaß zu erkennen, dafür bedürfe es schon eines geübteren Auges. Bei der aktuellen Hitze und Trockenheit verlieren die meisten Bäume bereits Laub. Der entscheidende Punkt sei dessen Farbe. „Sind sie rostbraun gefärbt, ist das ein Alarmsignal.“ Bei hellbraunen Facetten könne davon ausgegangen werden, der Baum erhole sich im Laufe der Zeit. Nicht schon bei einem der Gewitterwolkenbrüche, das bringe fast gar nichts, aber bei länger anhaltenden Niederschlagsphasen.

Meist sei es aber nicht nur ein Einzelereignis, die Hitze etwa, die Schaden nach sich ziehe, meist sei die Leidensgeschichte länger. „Das ging dieses Jahr schon im Februar los. Ganze Waldstriche wurden durch Orkanböen umgelegt. Und selbst die Bäume, die stehen geblieben sind, trugen oftmals Schäden davon“, so Müller. Die Kronen seien enormem Druck ausgesetzt gewesen, viele Stämme standen kurz vor dem Kipppunkt, Haltewurzeln seien gerissen. „Ein kleineres Wetterereignis genügt schon, und der Baum gibt nach.“

Offenbar ist nicht nur dem Revierförster der Ernst der Lage bekannt, sondern auch den Bäumen selbst. Sie senden Stresssignale aus. Die Eichen etwa. Eicheln in Hülle und Fülle wachsen heran. „Ein richtiges Mastjahr“, stellen Fachleute bereits fest. Ein Phänomen, das eigentlich der Vermehrung dient, in diesem Jahr aber genau das Gegenteil zu bewirken droht. „Die Last an den Ästen ist so hoch, da sind weitere Schäden nicht unwahrscheinlich.“