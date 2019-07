Sprint-Projekt der BBS Verden endet

Die Ära des Sprint-Projektes an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden geht zuende. Im Sommer 2019 endete die letzte Maßnahme des Sprach- und Integrationsprojektes. In einer Feierstunde blickten die Schulen auf vier ereignisreiche Jahre zurück und stellten die Ergebnisse neuer Maßnahmen und die Planungen für weiterführende Projekte vor.

Verden – „Das was hier entstanden ist, ist etwas ganz wunderbares.“ Mit diesen Worten begrüßte Manfred Runge, Schulleiter der BBS Verden, die Anwesenden im Selbstlernzentrum der Schule.

Er erinnere sich noch gut daran, als im Herbst 2015 die ersten Flüchtlinge in den Landkreis kamen und das Sprint-Projekt startete. Damals zogen um die 300 Menschen vorübergehend in die Turnhalle der BBS ein. „Das war eine schwierige und bewegende Zeit“, so Runge. Von einem Tag auf den anderen habe sich viel für alle Betroffenen geändert.

Doch dank der herausragenden Zusammenarbeit zwischen den Schülern, Lehrern, dem Landkreis, und der Bundesagentur für Arbeit sei es gelungen, diese neuen Herausforderungen zu meistern und einander näherzukommen. In einer ersten Vorabmaßnahme konnten zum Beispiel 34 Flüchtlinge direkt beschult werden und viele weitere konnten dank des ehrenamtlichen Einsatzes der Lehrer sofort an kostenlosen Deutsch-Sprachkursen teilnehmen.

Nachdem die erste Sprintmaßnahme nach einem Jahr vorbei war, startete Sprint-Dual an der BBS. Denn viele Jugendliche beherrschten nach dem Besuch einer einjährigen Sprach- und Integrationsmaßnahme die deutsche Sprache noch nicht so gut, dass sie direkt in eine Ausbildung hätten einsteigen können. Das Konzept beinhaltete, dass die Schüler zwei Tage der Woche in der Schule verbringen und drei Tage in einer Ausbildung. „Das war allerdings zu kurz gedacht“, berichtete Matthias Karpinski, Abteilungsleiter an den BBS Verden. Schlussendlich sei Sprint-Dual eingestellt worden, da „es wenig gewinnbringend war und nicht so gut lief wie erhofft“.

Erfolgreich und glücklich gingen jedoch diese 17 Schüler aus dem Sprint-Projekt hervor (im Bild von links nach rechts): Saha Eminovic, Boka Jean Fabrice Yao, Merhawi Tesfagabr, Farsani Mohamadi, Siba Al Krad, Tadeusz Stanislaw Libiszewski, Zeynep Kaldirici, Elzbieta Gertruda Libiszewska, Kadem Resho, Ferman Ferman Saeed Ferman, Mohammad Ali Almohamad, Mohammad Almoselli, Youssouf Diamoutene, Mohammad Sattorov, David Rafal Kowalczyk, Almardi Omer und Omar Al Krad.

Sie erhielten erstmalig an der BBS Verden das Deutsche Sprachdiplom (DSD). Jedem Diplom legte Andrea Behling, Lehrkraft an der BBS Verden, außerdem eine individuelle Karte bei, in der sie ein paar Worte an jeden Schüler persönlich richtete.

Die erste Probeprüfung für das Diplom startete im November 2018 mit insgesamt 25 Schülern. Von denen entschieden sich sieben nicht weiterzumachen aufgrund ihrer Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Im weiteren Prüfungsverfahren machten es sehr strenge Regularien den Schülern schwierig, das volle B1-Niveau zu erreichen.

Die abschließende Prüfung für das DSD gliederte sich in vier Teile: Leseverstehen, Hörverstehen, schriftliche Kommunikation und mündliche Kommunikation. Hierbei habe insbesondere die schriftliche Kommunikation den Schülern Schwierigkeiten bereitet, so Andrea Behling. Trotzdem schafften es vier Schüler, das komplette B1-Sprachniveau zu erreichen. Als Prüfzentrum fungierte dabei das Cato Bontjes van Beek-Gymnasium in Achim.

Eine geplante Maßnahme für die Zukunft stelle die „Teilqualfikation Innebetrieblicher Transport“ dar sowie ein Förderungsprogramm für Auszubildende, die keine Ausbildungbegleitenden Hilfen erhalten.

Jetzt, sprich nach dem Sprint-Projekt, sei es wichtig, dass sich die BBS wieder auf ihren ursprünglichen Schwerpunkt und eigentlichen Bildungsauftrag besinnt, so Karpinski.

Sprint-Projekt: Sprache und Integration fördern

Das Sprach- und Integrationsprojekt (Sprint) beschreibt einen Schulversuch aus Niedersachsen, mit dem ein neues pädagogisches und organisatorisches Konzept für zugewanderte Jugendliche erprobt werden soll.

Sprint soll außerdem eine Brücke zwischen der auslaufenden Schulpflicht und dem Übergang in Ausbildung und Beruf bilden. Es gliedert sich in drei Schwerpunkte (Module), bei denen die Vermittlung der deutschen Sprache im Mittelpunkt steht. Das Niedersächsische Kultusministerium rief das Projekt im Oktober 2015 ins Leben.