Der Wurf mit dem Zaunpfahl

Sprichwort in Gottes Ohr

Neulich habe ich meinen Eltern von der Idee berichtet, mir mit meiner 85-jährigen Oma, die übrigens schon zugestimmt hat, ein Tattoo stechen zu lassen. Es ist eine wichtige Entscheidung, die wir nicht einfach vom Zaun brechen sollten. Ich gebe zu, dass ich keine Begeisterung erwartet habe. Aber es konnte ja keiner ahnen, was meine Offenbarung für ein Spektakel am Mittagstisch auslösen würde. „Du hast doch nicht mehr alle Tassen am Zaun!“, urteilt meine Mutter. Stille im Raum. Sogar mein Vater, der übrigens selbst tätowiert ist, meint: „Ich glaub, mein Elch pfeift!“ Verwundert gucke ich zu meiner Schwester, die die Wortdreher offensichtlich auch gemerkt hat. Wir müssen lachen. Meine Mutter setzt ihre Predigt über die Gefahren von Tattoos im Alter jedoch unbeirrt fort. Merkt sie denn nicht, dass sie auf dem völlig falschen Holzdampfer ist? Als würde meine Schwester meine Gedanken lesen können, blickt sie nur kopfschüttelnd zu mir hinüber. „Alter Däne!“ Es scheint, als würden meine Eltern nur Argumente aufs Tablett bringen wollen, die gegen ein Tattoo sprechen. Aber nicht mit mir, denke ich. Ich lasse mich doch nicht über den Tisch hauen. Das geht die beiden doch eine feuchte Bohne an. Siegessicher deute ich auf das Geburtsdatum auf meinem Personalausweis, das mir die eindeutige Volljährigkeit bescheinigt. Die Würfel wurden hiermit neu gemischt. Eigentlich. Verärgert wenden sich meine Eltern ab. „Jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf“, bitte ich. Huch? Das ist ja sogar mal eine korrekte Redewendung. Auch ein blindes Huhn findet wohl mal seinen Deckel. Ist es nicht herrlich, was ein missglücktes Sprichwort auslösen kann? Daher gilt ab jetzt: Reden ist Schweigen, Silber ist Gold.