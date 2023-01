Sprengung in Oyten: Sparkasse nimmt drei Automaten außer Betrieb

Von: Heinrich Kracke, Christian Walter

Gestern Mittag immer noch weiträumig abgesperrt: der Eingangsbereich des Combi-Marktes in Oyten. © Walter

Die sechste Sprengung eines Geldautomaten innerhalb von drei Jahren im Landkreis Verden löste eine rasche Reaktion der Kreissparkasse aus.

Oyten/Verden/Ottersberg – Die Detonation fiel gewaltig aus, allein den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50 000 Euro. Nur vier Wochen nach der Sprengung eines Geldautomaten bei Kaufland in Verden ist der Landkreis Verden erneut von einem solchen Delikt betroffen. Gegen 2.40 Uhr in der Nacht zu Freitag sprengten noch unbekannte Täter einen Geldautomaten bei Combi in Oyten an der Straße Wehlacker. Verletzt wurde niemand. Die Kreissparkasse hat daraufhin ihr Sicherheitskonzept verschärft. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der aktuellen Tat mit zwei Kennzeichendiebstählen kurz zuvor in Ottersberg und Posthausen.

Bei der Oytener Detonation handelt es sich bereits um die sechste Automatensprengung innerhalb von drei Jahren im Landkreis Verden. Zudem traf es in der Region in den vergangenen vier Wochen zwei Automaten im Heidekreis. In einem Fall konnte ein Tätertrio an der holländischen Grenze gestoppt werden.

Der Oytener Geldautomat hat sich im Eingangsbereich des Supermarktes befunden. Ersten Informationen der Polizei zufolge flohen die Täter unerkannt mit einem dunklen Fahrzeug über die Achimer Straße in Richtung A 1. Die alarmierte Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Diese sind bisher negativ verlaufen.

Noch am Mittag bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Kunden konnten den Supermarkt über einen Seiteneingang durch das Café einer in den Markt integrierten Bäckerei betreten und verlassen. Der Haupteingang war von der Polizei abgesperrt worden, während Arbeiter die Schäden beseitigten. Das betraf nicht nur alle Scheiben in dem Eingangsbereich, die mindestens gesplittert, teilweise auch durch die Wucht der Sprengung aus ihrer Verankerung gerissen worden waren, sondern auch Teile der Räume eines im gleichen Gebäude angrenzenden Blumengeschäfts, das dem ehemaligen Geldautomat direkt gegenüber liegt. Auch die Technik der automatischen Tür war nicht mehr funktionsfähig. Die Arbeiter hatten die ganze Tür ausgebaut. Einer von ihnen meinte: „Von dem Geldautomaten konnte man heute Morgen nichts mehr erkennen.“ Auch draußen auf dem Parkplatz waren noch beschädigte Teile des Eingangsbereiches zu sehen.

Über die Brandmeldeanlage war um 2.38 Uhr die Feuerwehr Oyten alarmiert worden. Die Detonation sei bis in Oytener Ortsteile zu hören gewesen, schreiben die Brandschützer. Sie leuchteten bis sechs Uhr in der Frühe den Einsatzort aus.

Die Polizei leitete eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort ein. Dabei waren unter anderem die spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden im Einsatz. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Die Oytener Sprengung könnte in Zusammenhang mit zwei Kennzeichendiebstählen stehen. Gegen Mitternacht hatten nach Polizeiangaben zwei unbekannte Täter an der Großen Straße in Ottersberg die Auto-Kennzeichen eines grauen VW Touran abgeschraubt, der in Höhe des dortigen Pflegeheimes unweit der Bushaltestelle „Amtshof“ am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bassen stand. Ein Zeuge bemerkte die Tat und setzte den Notruf ab. Die Täter flüchteten unerkannt in einem silbernen Toyota. Sie werden als dunkel gekleidet beschrieben.

Nach der jüngsten Automatensprengung in Oyten-Wehlacker verschärft die Kreissparkasse Verden noch einmal ihr Sicherheitskonzept. Ab sofort werden die Standorte Baden Lahof (Geldautomat bei Edeka) sowie Verden Borstel (Geldautomat bei Rewe) geleert und nicht weiterbetrieben. Des Weiteren bleibt der Geldautomat in der Carl-Hesse-Straße außer Betrieb. Dieser wurde bereits nach dem Überfall auf den Standort Kaufland abgeschaltet. Zudem werden zukünftig alle Standorte – sowohl Geschäftsstellen als auch reine SB-Bereiche - nachts zwischen 0 und 5 Uhr geschlossen. Bis diese Maßnahme technisch umgesetzt wird, ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz.

„Eine nächtliche Schließung ist keine Garantie, dass ein Standort nicht überfallen wird, aber zumindest eine weitere Hürde, die Täter abschreckt“, sagt Dr. Beate Patolla, Pressesprecherin der Kreissparkasse Verden. „Wir überprüfen alle Standorte immer wieder unter dem Gesichtspunkt Sicherheit und haben in der Vergangenheit schon sehr viele Maßnahmen ergriffen. Die Investitionen in diesen Bereich waren erheblich. Zum einen greifen die Täter trotzdem an und zum anderen gibt es Standorte, die wegen ihrer Lage besonders anfällig sind“, so Patolla weiter. Gemeint sind beispielsweise verkehrsgünstig gelegene Geschäftsstellen in der Nähe einer Autobahn, die den Räubern eine rasche Flucht ermöglicht. Die Kreissparkasse wird bei der Einschätzung der Gefährdungssituation von der Polizei beraten.

Wenn Geldautomaten in Supermärkten nicht zur Verfügung stehen, müssen Kunden weder auf einen Einkauf noch auf Bargeld verzichten. Seinen Einkauf kann einfach bargeldlos bezahlen – und sich dabei grundsätzlich bis zu 200 Euro an der Kasse bar auszahlen lassen. Außerdem stehen Geldautomaten an anderen Standorten zur Verfügung.