Auf Verdens Wänden: Sprayer hinterlassen kostspielige Spuren

Von: Markus Wienken

Die Beseitigung der Schmierereien im Tunnel zwischen Georgstraße und Am Mühlenberg waren teuer. Sämtliche Lampen leuchteten in Grün, mussten aufwendig gereinigt werden. © Wienken, Markus

Die Farbe eingebrannt, in jede Fuge eingedrungen, was illegale Sprayer in Verden hinterlassen, ist nur schwer zu reinigen...und teuer...

Verden – Gesehen hat ihn niemand. Aber er war da und hat Spuren hinterlassen. Keine Kunst der Marke „Banksy“, eher wahllos, wenn auch zielsicher, da, wo es richtig haftet (wir berichteten). Das Glas der Lampen im Tunnel verschmiert, die Farbe in allen Ritzen und Fugen eingedrungen – nur schwer ranzukommen. Eine – Pardon – Schweinearbeit, die Geld kostet. Vom Sprayer keine Spur. „Das wird schwer“, gibt Sarah Schlierkamp zu. Sie weiß aktuell von zwölf Straftaten. „Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen“, so die Polizeisprecherin.

Nur schwer ist die Farbe von der historischen Verdener Stadtmauer zu lösen. © Wienken, Markus

In Verden 25 Lampen komplett mit grüner Farbe überzogen

Im Tunnel, der Bahnunterführung zwischen Georgstraße und Friedrichstraße, dem Wohngebiet am Mühlenberg, war die „Straftat“ nicht zu übersehen, auch wenn es im Tunnel dunkler wurde. Fabian Lenz, Leiter des städtischen Betriebshofes, hat genau gezählt: „25 Lampen, komplett mit grüner Farbe überzogen.“ Wo ein Spruch an der Wand mal ignoriert werden kann, im Tunnel konnte davon keine Rede sein. Die Farbe musste runter, damit Fußgänger und Radfahrer bessere, freie Sicht haben. „Mal eben abwischen, damit war die Arbeit aber nicht getan“, erklärt Lenz. Vor den Scheiben Gitter, um das Glas vor Zerstörung zu sichern, hatte sich der Lack auf den durch die Wärme des Lichts aufgeheizten Scheiben eingebrannt. Sämtliche Gläser mussten per Hand ausgebaut und mühsam gereinigt werden. „Spezialreiniger, aber umweltfreundlich“, so Lenz. 20 Arbeitsstunden notierte der Leiter des Betriebshofes dafür im Protokoll. Oben drauf kam noch die Mühe, die Eingangsbarrieren zu beiden Seiten des Tunnels abzuschleifen, weil der Sprayer, wie auch an den Wänden rund um das Verdener Wappen, dort ebenfalls die Farben „seines Vereins“ versprühte. „Insgesamt dürfte der Schaden im vierstelligen Bereich liegen“, schätzt Lenz. Der Steuerzahler begleicht die Zeche.

Politischer oder privater Hintergrund? Viele Sprüche an den Wänden geben oftmals Rätsel auf. © Wienken, Markus

Sprayer auch am Bürgerpark in Verden aktiv

Kein Einzelfall. Am Bürgerpark, wo die Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn führt, wurde die Truppe von Lenz ebenfalls „fündig“. Die Farbe des Geländers grün, da fällt es leicht, den Schuldigen zuzuordnen: Vermutlich der gleiche „Täter“ wie im Friedrichtunnel. Geländer abschleifen, den neuen Lack drauf, das ging vergleichsweise schnell. „Kommt auch immer darauf an, wie der Untergrund beschaffen ist“, so Lenz. Dennoch, Aufwand und Material, zahlen muss die Stadt und damit die Allgemeinheit die Rechnung.

Für Lenz und seine Mannschaft gehören Schleifen und Anstrich mittlerweile zum Tagesgeschäft. „Nicht in dem Ausmaß wie zuletzt, aber wir haben in der Stadt regelmäßig auf unseren Touren speziell auch da unsere Augen drauf.“ Alles ist nicht zu schaffen, wo allerdings großflächig und auffällig Farbe und Sprüche auftauchen, macht sich der Betriebshof umgehend an die Arbeit, insbesondere auch dann, wenn es politisch wird. „Schließlich geht es auch um die Außenwirkung“, so Lenz.

Wer ungefragt Haus und Wände beschmiert, begeht eine Straftat

Egal ob Fußball-Fan, politischer Aktivist oder abstrakter Künstler, wer zur Dose greift und ungefragt Haus und Wände beschmiert, begeht eine Straftat. „Wir gehen den Anzeigen nach, auch wenn es schwerfällt, die Täter, weil meistens nachts unterwegs, dingfest zu machen“, so Schlierkamp. Eine eigene Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich um den Täterkreis kümmert, ist in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz allerdings nicht im Dienst. Sind die Taten nachweislich „politisch motiviert“, egal ob aus dem links- oder rechtsextremer Lager, macht sich der Staatsschutz auf Spurensuche. Wer mit der Sprühdose bei der illegalen Arbeit erwischt wird, muss mit empfindlichen Geldbußen, schlimmstenfalls einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. Und die Rechnung für den Arbeitseinsatz des Betriebshofes kommt noch oben drauf.