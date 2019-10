Sprachförderung beginnt am ersten Kita-Tag

Verden – Auf großes Interesse stieß der Fachtag „Alltagsintegrierte Sprachbildung“ für Fachkräfte der städtischen Kindertagesstätten im evangelischen Jugendhof Sachsenhain. Organisiert hatte die Veranstaltung Hilde Zimmermann, Fachberaterin der Stadt Verden.

Denise Drewes, Fachberaterin mit Schwerpunkt Sprache für Kindertageseinrichtungen beim Landkreis Verden, stellte das regionale Konzept für die alltagsintegrierte Sprachbildung vor. Ziel, so Drewes, sei die prozessorientierte Begleitung und Unterstützung des Spracherwerbs der Kinder von Beginn an, insbesondere auch mit Blick auf den Übergang von Kita zur Schule.

In dem mit „Der Zauber der kleinen Augenblicke“ überschriebenen Vortrag von Hilde Zimmermann tauchten die Teilnehmer dann tief in das Themenfeld ein. Der Vortrag machte deutlich, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, mit den Kindern in einen gelungenen Kontakt zu kommen. Die Kinder müssen erleben, dass sie mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen, ihren Interessen und Aktivitäten, gesehen und gehört werden. Durch aktive Präsenz, durch das Wahrnehmen von wirklichem Interesse bei den Fachkräften, fassen Kinder Vertrauen und gehen in den Kontakt und den Dialog. Dies, so Zimmermann, sei die Basis für die Ausbildung von Kommunikationsbereitschaft und -interesse und damit für die (Weiter-)Entwicklung von Sprache.

Auch wurde deutlich, dass Sprachförderung ganzheitlich erfolgen muss und nicht allein das Hören und Sprechen umfasste. Sprachbildung könne auch beim Singen, Turnen, Basteln, Spielen oder Erkunden stattfinden, beim Betrachten von Bilderbüchern oder beim Gespräch.

„Ganzheitliche Sprachförderung beginnt mit dem ersten Tag in der Kita. Man muss sich Zeit nehmen für die Kinder, sie ernst nehmen, um in Kontakt mit ihnen zu gehen“, so Zimmermann.

Vertieft wurden die bereits vorhandenen oder neu erworbenen Kompetenzen der Teilnehmer im Sinne der alltagsintegrierten Sprachbildung in fünf Workshops.

Beim Thema Mehrsprachigkeit (Aysegül Kanat), wurde die Bedeutung der guten Verwurzelung in der Muttersprache und der wertschätzende Austausch mit den Eltern als Basis für einen gelingenden Zweitspracherwerb deutlich.

Im Workshop Beobachtung – Dokumentation – Reflexion (Denise Drewes) ging es darum, die bereits vorhandenen Kompetenzen der Kinder zu erkennen und Ideen zu entwickeln, wie eine Reflexion zum eigenen Sprech- und Kommunikationsverhalten in den Teams gelingen kann.

Lautsprachbegleitende Gebärden (Maike Sander) werden in den Kindertagesstätten zur Unterstützung des Spracherwerbs bereits eingesetzt und von vielen Kindern und Erziehern mit Freude aufgenommen. In diesem Workshop ging es um die Vertiefung vor allem auch durch praktisches Ausprobieren.

Kerstin Stötzel erörterte in ihrem Workshop, wie Fachkräfte mit den Kindern in die Interaktion und ins Gespräch kommen können. Dabei stellte sie auch den Zusammenhang zwischen der Bindungssicherheit von Kindern und hirnphysiologischen Vorgängen her.

Im Workshop Rhythmus, Bewegung und Sprache (Simone Fischer) konnten die Teilnehmer selbst erfahren, wie viel Freude sie bei dem Rhythmikangebot hatten und sich sehr gut vorstellen, wie Kinder dadurch gerne ins Mitmachen, Mittun, Mitsingen und Mitsprechen kommen.

Neben dem fachlichen Input schätzten die Teilnehmer vor allem auch die Gelegenheit zum intensiven Austausch auch über das eigene Team hinaus. nie