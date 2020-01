36. Sport & Schau begeistert 8.000 Zuschauer in Verden

Die 36. Sport & Schau überzeugte in der Niedersachsenhalle in Verden etwa 8.000 Zuschauer. Rund 150 Mitwirkende zeigten waghalsige Akrobatik und reichlich Action.

Moderator Yared Dibaba führte dabei mit viel Charme und meistens auf Plattdeutsch durch ein kurzweiliges Programm. Ob Handschattenspiele, die traditionelle Sportlerehrung, Tierdressur, Trampolin-Acts, Senioren-Turnen auf höchstem Niveau und, und, und: Die Zuschauer zeigten sich einmal mehr von dem rund zweistündigen Event begeistert.