Spiel, Spaß und biblische Geschichten

Bis es in die Halle zum gemeinsamen Mittagessen geht, organisieren die Teamer Aktionen. Mikko (in der Mitte) animiert die Kinder, die Bewegungen zu dem Spiel „What did you say?“ nachzuahmen.

Bühnenshows mit Musik und Gesang, biblische Geschichten, unterschiedliche Aktionsangebote und diverse Workshops zur freien Auswahl – all das und noch vieles mehr erwartet die Teilnehmer diese Woche bei den kunterbunten Ferientagen der evangelischen Jugend.

Verden - 93 Kinder sowie 23 Jugendliche aus dem Landkreis Verden, die die Ferientage ehrenamtlich als Teamer begleiten, nehmen teil. Fünf Tage lang werden sie sich mit Themen wie zum Beispiel Gerechtigkeit und dazu passenden Bibelgeschichten auseinandersetzen. Mittlerweile zum sechsten Mal findet die Veranstaltung auf dem Gelände des evangelischen Jugendhofs Sachsenhain statt.

Viele kommen immer wieder

„Circa zwei Drittel der Kinder sind Wiederholungstäter, etwa ein Drittel ist zum ersten Mal bei den Ferientagen dabei“, erklärt Joachim Bruns, Kirchenkreisjugendwart im Kirchenkreis Verden. Er ist auch unter seinem Spitznamen „Jockel“ bekannt, den sein offizielles Kreisjugendshirt ziert. „Wir haben uns den Zeitpunkt der Aktion bewusst ausgesucht, sodass wir die Eltern der Kinder in der letzten Woche der Sommerferien etwas entlasten können“, so Bruns.

Seit sieben Jahren leitet und organisiert er zusammen mit Diakon Andreas Bergmann die Ferientage. „Viele kommen jedes Jahr wieder, so lange es eben geht“, fügt Bruns hinzu. Und das gelte nicht nur für die Kinder: Auch einige der Teamer wirken seit vielen Jahren bei den Ferientagen mit. So zum Beispiel auch Mikko: Der 23-Jährige ist seit dem Beginn der Ferienaktion mit dabei. „Es macht einfach unglaublich Spaß, mit den Kindern die Aktionen zu machen“, so Mikko. Er studiert aktuell Englisch und Geschichte in Oldenburg.

+ Zwischen sechs und elf Jahre alt sind die Kinder, die an den Ferientagen teilnehmen. © Hustedt

Ebenfalls seit vielen Jahren mit dabei ist die Teamerin Carina Falk: „Sie überlegt sich die Geschichten und die dazu passenden biblischen Gleichnisse und erstellt daran einen roten Faden, der sich durch die fünf Ferientage hindurchzieht“, erläutert Bruns.

An dem Faden orientieren sich auch die vielfältigen Aktionen im Ferienlager. Am Montag hörten die Kinder zum Beispiel die Geschichte von einem Geschwisterpaar, Felix und Feline, die nicht mit einem dritten Kind, das abseits der Gruppe stand, spielen wollten. „Das haben wir dann mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg verglichen“, so Bruns. Nach der Erzählung trafen sich die Kinder in ihren Klecksgruppen, um über die Geschichte zu reden und passend dazu eine Weintraube zu basteln. „Im Gespräch mit den Teamern sollen die Kinder lernen, lieber Mal kritisch nachzufragen, anstatt zu allem einfach ,Ja und Amen’ zu sagen“, erklärt der Kirchenkreisjugendwart. Er hofft, dass die Kinder bei den Ferientagen neue Freunde finden können und soziale Kompetenzen erlangen, wobei die Teamer als Vorbilder fungieren sollen.

Weitere Tagungspunkte der Kinder seien ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Auswahl an Workshops, darunter zum Beispiel ein Cocktailworkshop – selbstverständlich ohne Alkohol – oder ein kleiner Bauexkurs, bei dem sie eine Laubhütte im Wald bauen. „Niemand muss dabei in seiner Gruppe bleiben und kann seinen Workshop frei wählen“, stellt Bruns klar.

+ Teamer Mikko wirkt seit sechs Jahren in Verden mit. © Hustedt

Nachdem die Kinder am Nachmittag wieder nach Hause fahren, bleiben er und Bergmann mit den Teamern auf dem Gelände und übernachten dort. Dann stehe noch eine gemeinsame Reflektionsphase sowie eine tägliche Abendandacht gegen 22 Uhr an. Zum Abschluss der Ferientage gibt es am Freitagabend ein gemeinsames Grillen.

Auf die Frage, was den Kindern an dem Angebot am besten gefällt, haben alle eine Antwort, wobei viele die Workshops, das Kistenstapeln und die Hüpfburg als Favoriten nennen. Die kleine Pia, die schon zum vierten Mal bei den Kunterbunten Ferientagen dabei ist und darüber hinaus am Freitag noch Geburtstag hat, legt sich aber gar nicht erst fest: „Mir gefällt – wie eben jedes Jahr – einfach alles.“