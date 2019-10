Sperrung der L 201: Fahrbahnerneuerung

Verden – Im Zuge der Landesstraße 201 zwischen Magelsen und Oiste finden ab Montag, 14. Oktober, Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und des parallel zur Landstraße verlaufenden Radweges statt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Pressenotiz mit. Dafür wird die L 201 zwischen der Einmündung in Richtung Dahlhausen und dem Anschluss an die L 203 voll gesperrt.

Die Arbeiten beginnen um circa 6 Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis Freitag, 8. November, an. Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 485 000 Euro. Die Landesbehörde bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.