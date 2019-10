Spende der Treuhandstiftung

Verden – „Ohne Sponsoren wäre Tanz macht Schule nicht zu finanzieren“, sagt Margarete Meyer, die auch die elfte Auflage des gemeinsamen Projekts von Tintenklecks und Tanzwerk Bremen federführend koordiniert. Und deswegen ist Meyer besonders froh, dass die Treuhandstiftung Weser-Ems der OLB-Bank das Projekt erneut mit 3 000 Euro fördert. Wie das Tanzvorhaben genau funktioniert, ließ sich Dr. Klaus-Ferdinand Edeling von der Oldenburgischen Landesbank beim Probenbesuch in der Verdener Nicolaischule erklären.

Der Stiftungsexperte zeigte sich äußerst angetan von dem Projekt, an dem sich diesmal neben den Grundschulen Nicolaischule, Grundschule am Sachsenhain und Grundschule am Lönsweg, ein siebter Jahrgang der Oberschule Langwedel, die Abschlussklassen der Likedeeler Schule sowie angehende Erzieher beteiligen. Diese besuchen die Fachschule für Sozialpädagogik an den BBS Verden.

Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr, hat Tanz macht Schule Premiere. Tags darauf findet um 9 Uhr eine weitere Veranstaltung statt, die aber traditionell den Schulen vorbehalten ist.

Karten für die öffentliche Abendvorstellung sind in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung und der Verdener Tourist-Information zum Preis von neun beziehungsweise vier Euro erhältlich, während die Karten für die Schulvorstellung unter der E-Mail-Adresse marg.meyer@tintenklecks-verden.de zu ordern sind. nie