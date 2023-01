Spende in Verden: Von den hässlichen an die hübschen Vögel

Florian Jamer und Neele Manssen von der Deichstube übergeben den Spendenscheck gerne an Silke Brünn vom Förderverein zum Schutz des Weißstorchs im Landkreis Verden und an Petra Müller von der Storchenstation Verden (v.l.). © Florian Adolph

Die Deichstube übergibt die Hälfte der Einnahmen vom Verkauf eines Werder-Bremen-T-Shirts an zwei Tierschutzorganisationen. Die Verdener Storchenstation nimmt einen der Schecks entgegen.

Verden – Es ist ein grauer Tag bei der Storchenstation in Verden – Adebar und seine Familie müssen sich gegen Wind und Nieselregen lehnen. Dem Wetter zum Trotz, gibt es für den gestrigen Donnerstag aber Gutes zu berichten. Die Deichstube, welche Geschäftsführer Florian Jamer liebevoll als „Sprachrohr für die Werder-Fans“ bezeichnet, hat die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Verkauf des „Hässliche Vögel“-Shirts an zwei Tierschutzorganisationen gespendet. Eine davon ist die Storchenstation, die einen Scheck über 750 Euro überreicht bekam. Die andere Hälfte der Spende, weitere 750 Euro, ging an die Wildtierstation Rastede.

Füllkrug und Ducksch, zwei hässliche Vögel

Für die, die es nicht wissen: Die hässlichen Vögel sind die Stürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch von Werder Bremen, die sich selbst diesen ironischen Spitznamen verpassten.

„Wir hatten die Idee, wenn Werder aufsteigt, machen wir ein Aufstiegs-T-Shirt mit den beiden“, sagt Jamer. Als es dazu kam, landete das Kleidungsstück mit einer Karikatur der Stürmer im Merchandise-Shop der Deichstube.

„Danke, ihr hässlichen Vögel“: das Shirt der Deichstube, das zu der Spende führte. © Deichstube

Die Hälfte der Einnahmen an den Tierschutz zu spenden, sei dabei eine spontane Idee gewesen, so Jamer. „Wir dachten uns: Bei dem Motiv passt es eigentlich ganz gut, den Tierschutz zu unterstützen. Wir sind auch alle Tierliebhaber und wussten, dass Tierschutzorganisationen gerade schwere Zeiten haben.“ Die Deichstube würde regelmäßig Aktionen und Projekte für den guten Zweck machen, erzählt er weiter.

Die Storchenstation kann das Geld gebrauchen

Silke Brünn, Schatzmeisterin des Fördervereins zum Schutze des Weißstorches im Landkreis Verden, freut sich: „Das Geld können wir gebrauchen. Bei uns sind die Kosten gestiegen, wegen dem hohen Futterpreis und den Energiekosten. Wir müssen auch wieder Reparaturen an der Station machen.“

Storchenbetreuerin Petra Müller war überrascht, als sie zum ersten Mal von der Spende hörte. „So nach dem Motto: Apropos, hässliche Vögel, wir können ja an die Storchenstation spenden. Da hab ich gedacht: Haben sie diese schönen Vögel schon mal gesehen?“ Florian Jamer gibt es ja zu: Es war eine Aktion mit Augenzwinkern.

Dass die Besucher von der Deichstube tierlieb sind, merkt man ihnen übrigens an. Florian Jamer und seine Mitarbeiterin Neele Manssen stellen immer wieder Fragen, an Petra Müller und Silke Brünn über die gefiederten Bewohner der Station, und die beiden Damen beantworten sie gerne.

„Wenn jemand ein Jungtier findet, das aus dem Nest gefallen ist, kann man das hier hinbringen und es wird dann gut versorgt?“, fragt Jamer. „Dass man eins findet, ist eher selten, aber wenn, dann kümmern uns darum“, entgegnet Brünn.

Petra Müller erzählt gerne von ihren Schützlingen, und die beiden Deichstuben-Vertreter hören gebannt zu. Darüber, was die Tiere fressen, wie es mit der Storchenstation losging und über das Auswildern der Tiere.

Zum Schluss sagt Silke Brünn über die beiden Werder-Stürmer noch: „Vielleicht werden aus denen auch noch hübsche Vögel.“ „Das Nest sollten sie dann aber nicht verlassen“, entgegnet Neele Manssen da.