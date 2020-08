Speiseöl auf Asphalt: Viele Unfälle

Eine brisante Mischung aus Speiseresten und Speiseöl ergoss sich gestern am frühen Nachmittag an der Einmündung der Max-Planck-Straße auf den Berliner Ring.

Verden – Am Anfang war es nur eine Mülltonne, die von einem Lastwagen fiel. Aber diese Mülltonne war mit Speiseresten und Speiseöl gefüllt. Am Ende standen Verletzte und ein hoher Sachschaden. Ein spektakulärer Unfall führte gestern Mittag auf der Einmündung der Max-Planck-Straße auf den Berliner Ring zu Rutschpartien ohne Ende, hohem Blechschaden und einem stundenlangen Verkehrschaos. Die Polizei leitete ein Ermittlungen gegen den 61 Jahre alten Lastwagenfahrer ein.

Gegen 13 Uhr hatte sich die Mülltonne auf der Ladefläche selbstständig gemacht. Durch das Herunterfallen verteilte sich der Inhalte der Tonne laut Polizeiangaben auf der gesamten Fahrbahn.

Daraufhin kam es zunächst auf der Moorstraße zu einem Unfall zwischen einem 34-Jährigen und einem 65 Jahre alten Autofahrer. Die beiden Männer bogen zunächst hintereinander vom Berliner Ring in die Moorstraße ab, als der 65-Jährige an einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt anhielt. Der jüngere Mann konnte nach derzeitigen Erkenntnissen auf der glatten Fahrbahn sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr der Pressemitteilung zufolge auf den Wagen des 65-Jährigen auf. Beide Männer blieben hierbei unverletzt.

Zudem stürzte eine 22-jährige Rollerfahrerin alleine auf der glatten Fahrbahn, als sie von der Max-Planck-Straße nach rechts in den Berliner Ring einbog. Sie verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin kam ebenfalls zu Fall, verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht und setzte die Fahrt fort. Zu einem weiteren Sturz eines älteren Herren kam es, als der Mann vom Radweg des Berliner Rings auf die Fahrbahn der Max-Planck-Straße fuhr. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ob ein Schaden an seinem Fahrrad entstand, ist zunächst unklar.

Die Polizei sperrte mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr den Bereich für den Fahrzeugverkehr weiträumig ab. Die Feuerwehr befreite die Fahrbahn von den Speiseresten und unterstützte anschließend die Polizei sowie den Betriebshof der Stadt Verden bei Verkehrssicherungsmaßnahmen. Das ausgelaufene Speiseöl konnte mit den Mitteln der Feuerwehr, so die Brandschützer in einer Mitteilung, nicht beseitigt werden. Hierfür wurde eine Spezialfirma an die Einsatzstelle beordert. Der Gehweg war lediglich in Teilen von der Verschmutzung betroffen.

Die letzten Feuerwehrkräfte konnten nach rund zwei Stunden die Einsatzstelle verlassen. Die Reinigungsarbeiten durch die Spezialfirma zogen sich hingegen noch über einen längeren Zeitraum hin. Da der Berliner Ring und Teile der Max-Planck-Straße sowie Teile der Moorstraße aufgrund der extrem gefährlichen Verkehrssituation komplett gesperrt werden mussten, kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen und langen Staus, da gegenwärtig auch noch die Sanierungs-Arbeiten an der Eisenbahnbrücke der Eitzer Straße laufen und eine Durchfahrt nicht möglich ist. Die Sperrung dauerte nach Polizeiangaben bis in die Abendstunden an.