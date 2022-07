„Irgendwann ist es auch mal gut“

Von: Erika Wennhold

Heinz Möller macht seit 50 Jahren Kommunalpolitik auf Stadt- und Kreisebene. © Wennhold

Seit 50 Jahren ist Heinz Möller in Verden kommunalpolitisch aktiv. Jetzt denkt er über einen Rückzug nach.

Verden – Nach 50 Jahren Kommunalpolitik will er es so langsam ausklingen lassen: „Ich bin jetzt 72 Jahre alt, und irgendwann ist es auch mal gut.“ An vielen politischen Entscheidungen ist Heinz Möller immerhin beteiligt gewesen, ob auf Stadt- oder auf Kreisebene. Stolz ist er auf die gut ausgestatteten Schulen und Kindergärten und glücklich darüber, dass es immer noch die beiden Krankenhäuser in Verden und Achim gibt. „Zusammen mit Peter Bohlmann habe ich damals daran gearbeitet, die beiden Häuser zukunftsfähig zu machen. Das ist uns gelungen.“ Noch vieles mehr ist im Rückblick aus Möllers Sicht gut gelaufen, aber einige Entscheidungen ärgern ihn heute noch: „Die Privatisierung der Müllabfuhr. Damals sprach alles dafür, dass es in kommunaler Hand günstiger gewesen wäre. Doch die Zeiten waren so.“

50 Jahre Kommunalpolitik ist eine lange Zeit. Noch länger, 55 Jahre, ist Möller SPD-Mitglied und noch länger ist es her, dass er anfing, sich den Sozialdemokraten nahe zu fühlen. Vater Otto Möller war über 60 Jahre in der SPD. „Er war fast die ganze Zeit über Kassierer. Deshalb sind ja immer alle zu uns gekommen und ich habe seine Parteifreunde kennengelernt.“ Beeindruckende Persönlichkeiten waren für ihn Hans Toonen, Erich Wilk oder auch Kurt Kirschner. Gewerkschaftlich geprägt habe ihn Ernst Kusche, der zu seiner Zeit SPD-Fraktionschef im Stadtrat und Vorsitzender der Gewerkschaft ÖTV (heute Ver.di) war.

Nach seinem Eintritt in die SPD war Möller zunächst Juso-Vorsitzender und Distrikt-Vorsitzender für die Kernstadt Verden. 1976 wurde er zum Ortsvereinsvorsitzenden gewählt und war stellvertretender Kreisvorsitzender. Das blieb bis 1981 so, danach war er Stellvertreter und wurde Pressesprecher. Er hatte etliche Nachfolger, nicht immer lief es gut. „Wir haben schlechte Zeiten erlebt, denn obwohl wir stärkste Fraktion waren, konnten wir nicht den Bürgermeister stellen. CDU und FDP bildeten jahrelang eine Mehrheitsgruppe.

Das war nicht immer so. In den 50er- und 60er-Jahren stellte die SPD-Fraktion im Stadtrat dreimal den Bürgermeister: Gustav Schäfer, Kurt Winkel und Hans Toonen. Danach folgten ab 1970 bis 2004 Hartmut Friedrichs, Wolfgang Krippendorf und Angelika Lürmann.

Für Heinz Möller begann eine neue Ära im Stadtrat als nach den Wahlen 2005 SPD und Grüne eine Mehrheitsgruppe bilden konnten. Inzwischen war Parteifreund Lutz Brockmann als hauptamtlicher Bürgermeister ins Rathaus eingezogen. Damals habe man noch die eigenen politischen Ziele durchsetzen wollen, was inzwischen ganz anders sei. „Es gibt so eine Art Wettstreit der Ideen zwischen den Fraktionen. Wenn gute Ideen vorgetragen werden, dann lässt sich jede Fraktion darauf ein und ist zu Kompromissen bereit.“ Es werde immer angestrebt, bei Beschlüssen eine große Mehrheit hinzukriegen. Das sei im Stadtrat ebenso wie im Kreistag der Fall, dem Möller inzwischen 25 Jahre lang angehört. Viele Jahre lang war er dort Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses, arbeitet noch heute im Kulturausschuss beim Kreis und bei der Stadt mit.

Wichtig war Möller während seiner kommunalpolitischen Arbeit stets, gute Bildungsmöglichkeiten für alle zu schaffen. Anfang der 1970er-Jahre seien Schulen, Kindergärten und Spielplätze in einem weniger guten Zustand gewesen als heute. „Landesweit sind wir mit unseren Einrichtungen inzwischen an der Spitze.“ Ihm ist klar, dass die gut strukturierte Wirtschaft und das solide Handwerk im Landkreis Verden mit sprudelnden Steuereinnahmen einen Großteil dazu beigetragen haben.

Im Rückblick gab es für ihn drei große Highlights in der Kleinstadt: „Als Willy Brandt im Grünen Jäger, Helmut Schmidt und Hans-Jochen Vogel in der Niedersachsenhalle große Auftritte hatten und die Massen anzogen. Das waren ganz große Persönlichkeiten.“ Eine große Persönlichkeit, die er jahrelang bewunderte, hat ihn allerdings schwer enttäuscht: Gerhard Schröder. „Mit dem ist eine Wesensveränderung vor sich gegangen. Erst hat er die Arbeitnehmer mit tollen Reden mitgerissen, dann ist er Genosse der Bosse geworden.“