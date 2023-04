SPD im Kreis Verden: Starke Rückendeckung für Liebetruth

Von: Henning Leeske

Großer Zuspruch: Dörte Liebetruth inmitten des spürbar verjüngten SPD-Kreisvorstands. © Leeske

Landtagsabgeordnete mit 97 Prozent zur SPD-Kreisvorsitzenden gewählt. Sie hat vier Stellvertreter. Der Vorstand wurde verjüngt.

Hohenaverbergen – Die SPD im Landkreis Verden hat auf ihrem Kreisparteitag mit 97,2 Prozent Dörte Liebetruth (MdL) erneut zur Vorsitzenden gewählt. Sie konnte 70 Stimmen für sich gewinnen und hatte nur eine Gegenstimme bei einer Enthaltung. „Ganz vielen herzlichen Dank, dass Ihr mir wieder so eindrucksvoll den Rücken gestärkt habt. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit dem verjüngten SPD-Kreisvorstand in den kommenden zwei Jahren. Wir haben als Kreis-SPD viel vor und freuen uns auch über neue Interessierte, die mit uns etwas voranbringen wollen“, bedankte sich Liebtruth bei ihren Genossen für das starke Ergebnis.

Neben den vielen Personalentscheidungen berieten die Teilnehmer des Parteitages auch über zahlreiche Sachanträge. So fordern die Sozialdemokraten in einem Antrag die digitale Lehrmittelfreiheit bereits ab der Jahrgangsstufe sieben. „Die digitale Lehrmittelfreiheit, die im rot-grünen Koalitionsvertrag auf Landesebene vereinbart wurde, ist so schnell und konsequent wie irgend möglich umzusetzen“, heißt es dort. Weiter soll eine Aus- und Weiterbildungsoffensive im Landkreis Verden für Erzieher gestartet werden. „Für potenzielle Kita-Fachkräfte soll es noch attraktiver werden, in unserer Region ihre Ausbildung zu absolvieren und langfristig hier zu bleiben“, begründete Liebetruth den Antrag. „Wir brauchen mehr Leute in den sozialen Berufen“, sagte Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann und plädierte für eine Vergütung der Erzieher bereits in der Ausbildung. Welchen finanziellen Rahmen das für die Kommunen bedeuten könnte, blieb im Antrag allerdings offen, aber die Kosten sollen anteilig zwischen dem Landkreis und der Kommune aufgeteilt werden.

Weitere Anträge forderten einen attraktiveren Quereinstieg in den Lehrerberuf, eine schnellere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und den 8. Mai als Feiertag.

Außerdem wählten die Sozialdemokraten viele neue Funktionsträger in den stark verjüngten Kreisvorstand. Mit Paul Brandt, Kira Georg, Matti Rappenhöner und Petra Roselius hat die Landtagsabgeordnete vier Stellvertreter. Dirk Fornahl ist der Finanzverantwortliche, Daniel Kramer der Schriftführer und Heinz Möller wieder der Pressesprecher der SPD im Kreis Verden. Weiter gibt es nun acht Beisitzer, die Kira Beneke, Fritz-Heiner Hepke, Christiane Knof-Grotevent, Victor Stadtlander, Wilfried Vieregge, Kirsten Wendt, Uwe Wilhelm und Jannik Woelki sind. Als Revisoren sind Nicola Beneke, Eva Hibbeler und Wilfried Wessel gewählt. Außerdem wählten die kreisverdener Sozialdemokraten zahlreiche Delegierte für parteiinterne Gremien, wie beispielsweise die Kirchlintlerin Kira Georg als Delegierte für den Bundesparteitag, und nominierte die Kreisvorsitzende Liebetruth für den Posten als stellvertretende Landesvorsitzende.

Der Bundesvorsitzende und Betreuungsabgeordnete Lars Klingbeil (MdB) sendete eine Videogrußbotschaft nach Hohenaverbergen und Landrat Peter Bohlmann wies in seinem Grußwort auf die Wichtigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge vom Gesundheitswesen bis zum ÖPNV hin. Bei diesen gesteckten Zielen sei besonders der Landkreis in Kooperation mit seinen Kommunen für die zukünftigen Aufgaben gefordert. lee