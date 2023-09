„Auf die Alltagssorgen der Menschen hören“

Özge Kadah (l.) und Dörte Liebetruth begrüßen Lars Klingbeil beim Sommerfest. Heinz Möller (3. v. l.) wurde für seine jahrzehntelange Arbeit als Pressesprecher der Kreis SPD geehrt. © Haubrock-Kriedel

Lars Klingbeil Gast beim Sommerfest der SPD / Besuch in der „politischen Heimat“

Verden - Erstmals feierten der SPD Ortsverband Verden und die SPD Kreis Verden am Freitag ein gemeinsames Sommerfest. Rund um den Lugenstein kam man bei einem Imbiss und Getränken zwanglos miteinander ins Gespräch. SPD-Kreisvorsitzende Dr. Dörte Liebetruth und Verdens SPD-Chefin Özge Kadah freuten sich besonders darüber, den SPD-Parteichef und Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil als Gast begrüßen zu können.

„Wir müssen lauter sein, als die rechten Hetzer. Es liegt an uns für die Demokratie einzustehen“, sagte Kadah zur Begrüßung. „Lasst uns die Demokratie gemeinsam feiern“, forderte Liebetruth die Anwesenden auf.

Mit großem Applaus wurde im weiteren Verlauf des Festes Lars Klingbeil begrüßt. „Es ist für mich immer etwas Besonderes, in Verden zu sein, es ist sozusagen meine politische Heimat“, sagte der SPD-Parteichef.

Momentan erlebe Deutschland eine politisch turbulente Zeit. „In 20 bis 30 Jahren werden wir auf diese historische Phase blicken, in der viele Weichen gestellt wurden und sehen, ob wir es richtig gemacht haben“, so Klingbeil.

Die Welt würde sich gerade neu sortieren, in Europa fände ein brutaler und völkerrechtswidriger Angriffskrieg statt. „Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine. Putin ist ein Kriegsverbrecher, dieser Krieg muss aufhören“, sagte Klingbeil unmissverständlich.

Als eine weitere Herausforderung nannte er das Erreichen der Klimaneutralität. „Wir haben mit dem Heizungsgesetz erlebt, wie man es falsch machen kann“, bekannte der Bundestagsabgeordnete. Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass das Ziel das richtige sei. „Wir müssen vom Diskutieren ins Machen kommen“, betonte er. Wenn man das Ziel Klimaneutralität erreichen wolle, müsse man auch an den Gebäuden etwas tun.

Klingbeil stellte auch klar, dass Deutschland eine starke Industrie braucht. „Wir werden nicht akzeptieren, dass die Industrie aus Deutschland verschwindet“, sagte er. Allerdings müssten auch für die Industrie die Rahmenbedingungen der Klimaneutralität gelten.

Auch auf das Erstarken der AfD ging der SPD-Parteichef ein. „Dass eine rechtsextreme Partei wie die AfD in den Umfragen bei 20 Prozent liegt, treibt mich um. Wir wissen, was passiert, wenn Rechtsextreme an der Macht sind.“ Im Kampf gegen den Rechtsextremismus müsse die SPD besser werden und mehr auf die Alltagssorgen der Menschen hören. „Kommt zu uns, kritisiert uns, aber eine rechtsextreme Partei zu wählen, ist keine Lösung“, appellierte er an die Bürger.

Alle die genannten Herausforderungen würden zwar viel Kraft kosten, aber trotzdem dürfe man nicht den Kopf in den Sand stecken. „Unser Ding war nie, das Land schlecht zu reden. Das erlebe ich aber gerade bei Teilen der Union.“ Aus der Krise käme man nur Stück für Stück, Deutschland hätte schon andere Krisen erfolgreich gemeistert, machte er Mut.

Den Besuch von Lars Klingbeil hatte die Verdener Ortsgruppe Fridays for Future zum Anlass genommen, einen Infostand aufzubauen und den Neubau einer Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg zu fordern. Nur so sei die Verkehrswende zu erreichen.

Fridays for Future forderten den Neubau einer Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg (v.l.): Kay Rabe v. Kühlewein, Noah Baumann, Milou Kleinheiz, Kion Köhler. © Privat

„Ich beschäftige mich seit mindestens 15 Jahren mit dem Bahnausbau in der Region“, sagte Klingbeil. Über dieses Thema habe man viel diskutiert, alle hätten an einem Tisch gesessen. Gerade auf kommunaler Ebene hätten Ehrenamtliche viel Zeit und Energie in dieses Thema investiert. „Der hier gefundene Kompromiss belastet die Menschen zwar, aber sie wurden eingebunden, daher gibt es eine Akzeptanz“, machte Klingbeil deutlich. Bundestag und Landtag hätten diese Lösung verabschiedet, sie stehe im Koalitionsvertrag, auch BUND und Nabu stünden dahinter. Nun wolle die Bahn plötzlich etwas anderes, das mache Vertrauen kaputt. „Was bedeutet mehr Klimaschutz, wenn die Lösung des Dialogforums in den nächsten zehn Jahren umgesetzt wird oder ein Streckenneubau, der frühestens 2045 verwirklicht wird?“, fragte Klingbeil. Anschließend gab es noch eine besondere Ehrung für Heinz Möller. Seit 1976 war er Pressesprecher der Kreis SPD und hat nun sein Amt niedergelegt. „Das war fast ein halbes Jahrhundert“, würdigte Liebetruth die Verdienste Möllers. ahk