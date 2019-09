Spaziergang im Moor

Idylle am See im Quelkhorner Moor: Mona genießt die Stille und den Blick auf das Wasser. Fotos: Jöstingmeier

Der Moment der absoluten Stille, wo ist er zu finden? Die Verdener Künstlerin Rotraud Scholz und Fotograf Uwe Jöstingmeier haben ihn im Quelkhorner Moor entdeckt und, passend dazu, ihre sprachlosen Marionetten mitgenommen und in Szene gesetzt. Gefühlvolle Worte dazu schrieb Autorin Pille Hillebrand. Herausgekommen ist ein eindrucksvoller Kalender für das Jahr 2020.

VON MARKUS WIENKEN

Verden – Eine besondere Stimmung wollten Rotraud Scholz und Fotograf Uwe Jöstingmeier mit ihrem neuen Kalenderprojekt 2020 einfangen. Wieder mal waren sie auf der Suche nach einer Landschaft, die außergewöhnlich ist. Das Quelkhorner Moor bot dafür die ideale Bühne. Zunächst ein Versuch, sollte sich die Tour in die Gegend von Fischerhude lohnen. „Genau das Umfeld, nach dem dem wir gesucht haben“, so Rotraud Scholz.

Es ist das pure Idyll. Tessa und Fred spazieren, offensichtlich in ein Gespräch vertieft, durch den Wald, scheinen mit sich und der Welt im Reinen. Mona, das Haar feuerrot, sitzt am See und blickt, in Gedanken versunken, über die spiegelglatte Waseroberfläche. Darin spiegelt sich nun wiederum Momo, die sich mit ihrem bunten Pullover messerscharf aus der Umgebung des Quelkhorner Moores abhebt.

Wäre nicht hier und da ein dünner Faden zu sehen, so würde der Betrachter glauben, auf einen lebendigen Zeitgenossen zu treffen. „Zunächst waren wir uns nicht sicher, ob es mit Umgebung und Licht passen würde, doch als wir hier das erste Mal einen Spaziergang machten, da war klar, es ist der ideale Rahmen“, schwärmt Rotraud Scholz.

Den Anstoß zu diesem „Marionetten – Foto – Natur – Projekt“ hat im Frühjahr 2018 das Gedicht „Quelkhorner Moor“ von der Fischerhuder Autorin Pille Hillebrand gegeben. „Ihre Begeisterung für diese Landschaft inspirierte uns spontan zu einem neuen Projekt“, schildert Scholz. Akribisch machten sich die Beteiligten an die Arbeit. Eine Moorbegehung mit Jochen Bertzbach, der das Areal von Renaturierung und Pflege kennt, war der Einstieg. Viele Fotos folgten und die Freude beim Blick darauf, das die landschaftliche Atmosphäre die Figuren, aber auch die Figuren die Landschaft ergänzten.

Die Bilder sind im Kasten, der Kalender, textlich begleitet von Autorin Pille Hillebrand, ist im Druck. Neben den zwölf Monatsbildern vervollständigen eine erste und eine letzte Seite mit jeweils einem Gedicht von Hillebrand das Werk. Eine zusätzliche „Making-of-Seite“ zeige die Entstehung und Durchführung des Projektes, so Rotraud Scholz.

Den Kalender gibt es ab nächster Woche im örtlichen Buchhandel in Verden, außerdem in Fischerhuder in der Galerie und Dorfbuchhandlung sowie in „Brünings Scheune“.

Weitere Informationen zum Projekt und Verkauf der Kalender bei Rotraud Scholz, per E-Mail unter rotraud.s@web.de.