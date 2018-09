Spaß an Bewegung und Fitness

verden - Ob Informationen zur Ernährung, Mobilität, häuslichen Pflege oder Gesundheitsvorsorge, ob Angebote zum Mitmachen oder Fachvortrag: Der erste landkreisweite Seniorentag „Fit im Alter“ im Haus der KVHS Verden punktete mit einem breitem Spektrum und bot darüber hinaus auch viel Zeit und Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche.

Eröffnet wurde die von Seniorenbeirat und Senioren- und Pflegestützpunkt Landkreis Verden initiierte Veranstaltung von Landrat Peter Bohlmann, der sich in seinem Grußwort dem Hauptthema der Veranstaltung, „Gesund durch Bewegung“, widmete. Um den medizinischen Aspekt ging es dann im Vortrag von Dr. Arne Göring, Sportwissenschaftler an der Universität Göttingen, der über Sport und Bewegung in der dritten Lebensphase referierte. Sein Vortrag führte ein in zentrale Theorien und Konzepte der Gesundheitswissenschaften und wies außerdem auf die Potenziale hin, die sportliche Aktivitäten auch aus psychosozialer Perspektive besitzen.

Fachleute an mehreren Infoständen standen den Besuchern Rede und Antwort, verwiesen auf Angebote, mit denen sich Senioren fit halten und aktiv am Leben teilnehmen können. Thomas Grünhagen und Thomas Vahlbusch vom Sanitätshaus Müller stellten Rollatoren, Scooter und Hilfsmittel vor, die Johanniter führten Blutdruck- oder Blutzuckerspiegelmessungen durch und berieten über den Hausnotruf, Leonie Baluch und Elfi Buttelmann von der Tanzschule Beuss weckten die Lust der Besucher auf die neuen Tanzschulangebote „Agilando“ und „Rollatorentanz“, Rica Bachmann-Schütt brachte die Hirnzellen der Besucher mit Gedächtnisübungen in Schwung und Anne Suborg sowie Bettina Matschuk vom KSB-Verden den Körper mit Alltags-Fitnesstest und Bewegungsübungen auf Trab. Auch die beiden Workshops der Veranstaltung, „Tanzen“ mit Angela Humpich vom TSV Thedinghausen und „Ernährung“ mit Tomma Günther, wurden gut frequentiert.

„Wir werden den Seniorentag voraussichtlich alle zwei bis drei Jahre mit jeweils einem anderen Themenschwerpunkt durchführen“, kündigten Hans-Rainer Strang und Dr. Bernhard Krüger vom Kreis-Seniorenbeirat an. Sie zogen ein positives Fazit der ersten Veranstaltung. „Mit über 100 Besuchern war es ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen rundum erfüllt.“

Zufriedenes Feedback zur Veranstaltungspremiere kam auch von den Freundinnen Simone Wolters und Hannelore Kuhnert, die sich vor dem Stand der Johanniter Unfallhilfe trafen. „Wir sind zwar noch nicht so weit, aber wir wollen uns schon mal über einen Hausnotruf informieren. Ansonsten gucken wir uns in aller Ruhe um, setzen uns dann noch in die Caféteria und kommen dort sicher noch mit anderen Besuchern ins Gespräch“, so Kuhnert.

Annegret Arndt und Hans-Hermann Mindermann hatten ebenfalls ihren Spaß. Auch das Paar hatte sich zunächst den Vortrag angehört, dann die Stände inspiziert und sich abschließend auf den Weg zu Kerstin Hartje, Stadtwerke Verden, und Wolfgang Rehling von der (Verkehrswacht gemacht, um sich über aktuelle E-Bikes zu informieren. - nie