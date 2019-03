Vorlese-Wettbewerb am GaW: Spannung auf Platt

20 Teilnehmer

+ © Niemann Die Erstplatzierten: Theresa und Julius Landwehr, Simon Sabatier und Lasse Burdorf (hinten, v. l.), Rebecca Landwehr, Linus Zerhusen, Janne Tell und Ylvie Scheufele (vorne, v. l.). © Niemann

Verden – Plattdeutsch kann man natürlich auch schreiben, wie eine Reihe von Autoren zwischen Weser und Elbe und zwischen Nord- und Ostsee beweist. Aber so richtig entfalten die Texte ihre Wirkung erst, wenn sie, wie am Mittwochvormittag beim Schulwettbewerb im plattdeutschen Lesen am Gymnasium am Wall gesprochen werden.