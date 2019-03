Spannende Vorträge rund ums Thema Medizin

Verden/Achim – Mit großem Erfolg ist in den vergangenen beiden Jahren die Vortragsreihe „Medizin Aktuell“ der Aller-Weser-Klinik (AWK) in ihren beiden Krankenhäusern in Achim und Verden etabliert worden. Nun stehen weitere Termine für die beliebten medizinischen Informationsveranstaltungen fest, und im kommenden Monat geht es los.

„Medizinische Informationen aus erster und fachlich versierter Hand, verbunden mit der Möglichkeit von individuellen Fragestellungen, machen diese Veranstaltungen aus“, sagt AWK-Verwaltungsdirektorin Daniela Aevermann. „Die Chef-, Ober- und Fachärzte der einzelnen Abteilungen unserer beiden Krankenhäuser bieten laienverständliche Vorträge zu diversen Themen rund um die Gesundheit an. Die Spezialisten geben Einblicke in zahlreiche Krankheitsbilder sowie Therapiemethoden. Das kommt an bei den Menschen hier in der Region, so die Erfahrung aus den ersten beiden Jahren, in denen die Vortragsreihe ,Medizin Aktuell‘ ausnahmslos hervorragend besucht war.“

Insgesamt 13 Vorträge wird es 2019 geben – sieben im Krankenhaus Achim, sechs in Verden. Von der Altersmedizin bis zur modernen Arthrosebehandlung, kardiologische Experten berichten ebenso aus ihrer Praxis wie

Spezialisten für Innere Medizin, Chirurgen, Orthopäden oder Physiotherapeuten.

„Zielsetzung von ,Medizin Aktuell‘ ist es, den Menschen in Verden, Achim und umzu auch in ‚gesunden Zeiten‘ gute Informationen zu verschiedenen medizinischen Fachbereichen an die Hand zu geben“, erklärt Daniela Aevermann die Hintergründe. „Dabei geht es um Krankheitsbilder und therapeutische Ansätze, unabhängig von einer akuten Erkrankung, einem Klinikaufenthalt oder gar einer Notfallsituation. Gut geeignet sind die Vorträge außerdem als Info-Plattform für Menschen, in deren Umfeld Freunde oder Familienmitglieder an einer Krankheit leiden. Unsere Referenten nehmen sich nach jedem Vortrag Zeit für Fragen und Diskussionen, sodass ein direkter Austausch zwischen den Gästen und den Experten stattfindet.“

Nun stehen die Termine für das Jahr 2019 fest und Anfang April fällt der Startschuss. Im Krankenhaus Achim referieren die beiden Physiotherapeuten Jeldrik Buhrdorf und Matthias Nagel am 3. April über die optimale Vorbereitung für eine Operation an der Hüfte oder am Knie. Am 24. April dann der erste Vortrag im Krankenhaus Verden: „Wenn der Beckenboden nachgibt“ heißt das Thema von Chefärztin Dr. Astrid Brunnbauer und dem Leitenden Oberarzt Jiantao Peng von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

„Medizin Aktuell“ erstreckt sich in zweiwöchigen Intervallen bis zum 28. November. Nur in den Ferien gibt es eine Pause. Die exakten Vortragstermine und -inhalte können dem druckfrischen Programm entnommen werden, das in den Regionen Verden und Achim an öffentlichen Orten, in Apotheken und Arztpraxen ausliegt. Unter www.aller-weser-klinik.de ist es auch online im Internet zu finden. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen werden vor jedem Termin in der Presse und auf der Homepage der Krankenhäuser bekanntgegeben.