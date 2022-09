Spannender Abflug aus dem Paradies

Von: Markus Wienken

Teilen

Autor Werner Kette erzählt die Abenteuer von „Cara und Fidi“. © Wienken

Der Verdener Autor Werner Kette schreibt ein Kinderbuch über „Cara und Fidi“. Jetzt beginnt die Suche nach einem Verlag.

Verden – Der Tisch quillt über von Ordnern. Werner Kette blättert, Seite für Seite, zeigt auf Bilder, erzählt Geschichten, um dann wieder zu blättern. Fast schlafwandlerisch findet er jede Textstelle, zeigt noch einmal auf ein Aquarellbild, darauf zu sehen sind zwei Kinder, Hand in Hand. „Cara und Fidi“, klärt Kette seinen Zuhörer auf. Unzählige Begebenheiten weiß der Autor über die zwei zu erzählen, hat die Abenteuer allesamt aufgeschrieben.

Sieben Ordner voll, nun soll ein erstes Buch erscheinen. Einen Fürsprecher für seine Pläne hat Kette bereits: Die Uni Oldenburg. Aber der Reihe nach.

Kette hat eine dicke Krankenakte. Viel will er gar nicht darüber reden, aber erklären muss er es trotzdem, weil es entscheidend für das war, was danach kam. Enzephalitis, eine Hirnentzündung warf ihn vor circa 20 Jahren aus der Bahn. „Ich lag 14 Tage im Koma“, erzählt Kette. Danach ging nichts mehr, keine Sprache, keine Erinnerung, kein Gleichgewicht. Der Weg zurück ins „normale Leben“ war mühsam. Auch ein halbes Jahr Reha gehörten dazu. „Ich musste fast alles neu lernen.“ Helfen sollte dem Reha-Patienten dabei seine Fantasie und die Leidenschaft des Schreibens. „Meine Ärzte haben mir diesen Weg empfohlen.“

Für Kette war es zunächst eine ganz neue Erfahrung, war er doch beruflich eher in ganz anderer Richtung unterwegs und mit Zahlen und Fakten vertraut. Aber er nahm den Rat der Ärzte an. Auch sein Sohn sprach ihm Mut zu, zumal die Enkeltochter neugierig auf Geschichten wartete. Also machte sich ihr Großvater systematisch ans Werk. „Vielleicht hing es ja mit der Krankheit zusammen, ich hatte plötzlich unzählige Geschichten im Kopf und noch mehr Ideen“, erinnert sich Kette.

Da er die Abenteuer seiner Enkeltochter vorlesen wollte, musste es ein Kinderbuch werden. Abspielen sollten sich die Abenteuer an der Nordsee, wo Kette mit seiner Frau viele Urlaube auf der Insel Wangerooge verbracht hat. Und Autor Kette lässt ein Paradies lebendig werden, aus dem die beiden Protagonisten seiner Erzählung, eben „Cara und Fidi“, auf die Erde reisen und dort auf der Insel „Pustebackerooge“ landen.

„Irgendwie musste ich meiner Enkeltochter ja erklären, wo die Kinder herkommen“, sagt Kette. Und so erschuf er das Paradies, in dem „Cara und Fidi“ gemeinsam mit andern Kindern „groß werden“, ehe die Störche sie dann zur Erde bringen.

Wie überall, geht in dem Paradies natürlich auch mal etwas drunter und drüber, aber die Tage von Cara und Fidi beginnen stets fröhlich und enden ruhig bei Einbruch der Dunkelheit. „Die Bewohner sind sich einig, wenn der Zeitpunkt des Abschieds aus dem Paradies für immer kommt, dieses Leben mit in die weite Welt zu nehmen, um sich verstärkt darum zu bemühen, eine gemeinsame und friedliche Zukunft für alle auf der Erde lebenden Bewohner zu schaffen“, zitiert Kette aus seiner Geschichte.

Cara und Fidi, der Aufsichtsstorch Mister Rock alias „Joghurt Drink“ mit der magischen Pfeife, der hoch angesehene Lehrer Dr. Schlaumeier, sie begleiten den Leser auf den ersten Seiten des Buches durch das Paradies. Dazu hat Kette viel Fachliteratur gewälzt, zwischendurch seiner Enkelin vorgelesen, die dabei sanft und selig eingeschlummert ist. „War ihr langweilig oder ist es doch ein gutes Zeichen dafür, dass ihr die Texte gefallen?“, fragte sich Kette. Er schrieb auf jeden Fall weiter – und die Enkelin hörte weiter zu.

Immer wieder ist dem Autor bei seiner Erzählung wichtig, – das gilt auch für den Teil, wo er die Erschaffung der Welt erklärt –, die Sätze kindgerecht zu formulieren. So diskutieren „der Chef“ (liebe Gott) und der „Monsignore“ (Heilige Geist) eifrig die Schöpfung des Weltalls, nehmen dabei mal mehr, mal weniger Mehl zur Hand.

Für Cara und Fidi wird’s aber irgendwann richtig ernst. Sie müssen aus dem Paradies zur Erde, werden von Flugarbeitsstorch „Axi“ abgeholt und bekommen von Klapperstorch „Bruxi“ ihre Flugnummer. Eine abenteuerliche Tour in Richtung Pustebackerooge mit unzähligen Zwischenfällen nimmt ihren Lauf. Dazu hat Kette zahlreiche detailgetreue Bilder gezeichnet und gemalt. „Nicht perfekt, aber eben kindgerecht“, betont Kette. „So sollte es sein.“

Eine Kopie des ersten Manuskripts liegt bereits als Ordner und mit eigener Signatur in der Universitätsbibliothek Oldenburg aus. Kette hatte den Kontakt zur Uni über die jährliche Kinderbuchmesse (KIBUM) geknüpft.

Nun ist der 78-Jährige auf der Suche nach einem Verlag. Erste Kontakte sind bereits geknüpft, damit „Cara und Fidi“ demnächst auch der breiten Öffentlichkeit in Form eines Buches vorliegen, und möglichst viele Kinder von den Abenteuern der beiden Paradiesvögel erfahren.