Mit Sommerzeit aus dem Takt

Die Online-Umfrage der EU läuft noch bis nächste Woche / Verdener Meinungsbild

+ © Patrick Seeger/dpa Zweimal im Jahr aus dem Takt: Die Sommerzeit steht zur Disposition. © Patrick Seeger/dpa

Verden - „Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür. Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen“, so lautet eine bekannte Eselsbrücke zum Thema Zeitumstellung. Denn im Frühjahr werden die Uhren, zum Einleiten der Sommerzeit, eine Stunde vorgestellt. Im Herbst wieder eine Stunde zurück für die Winterzeit. Ob dies bald der Vergangenheit angehört, darüber entscheiden Bürger in einer Online-Umfrage der EU-Kommission. Eine Umfrage in der Fußgängerzone zeigt die Stimmung in Verden. Die Mehrheit der Verdener Bürger ist gegen die Zeitumstellung.