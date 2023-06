Sommerabend wird in Verden zu einer Entdeckungsreise in die Tastenwelt

Markus Becker und Lutz Krajenski starteten zur Entdeckungsreise in die Tastenwelt, Birgitta Assheuer flankierte die Musik mit literarischen Leckerbissen. © Niemann

Verden – Ein lauschiger Sommerabend am Sonnabend bildete im Verdener Allerpark die Kulisse für die Musik, die mit der Literatur auf Tuchfühlung ging. Das Publikum wurde in Lounge-Stimmung versetzt und nur eines störte: ein Teil der eigens aufgestellten Sitzgelegenheiten blieb unbesetzt. Unter dem Titel „Zwischen den Welten“ und im Rahmen des „Festival aufm Platz“, einem Kulturformat, das von den Stiftungen von VGH und Niedersächsische Sparkassen in Nachfolge der Niedersächsischen Musiktage auf den Weg gebracht wurde, haben Markus Becker und Lutz Krajenski Klaviermusik zwischen Klassik und Jazz präsentiert, flankiert von Kurzgeschichten von William Trevor und Benedict Wells, die die Sprecherin und Rezitatorin Birgitta Assheuer gelesen hat.

Verstörend: Ein Teil der eigens aufgestellten Stühle blieb leer. © Niemann

Der Klavierprofessor, mehrfacher Echo-Preisträger und gefeierter Haydn- und Reger-Interpret Markus Becker, im Übrigen ein klassischer Pianist mit besonderer Hingabe zur Improvisation. war mit seinem Flügel angereist, ihm gegenüber saß Lutz Krajenski, gefragter Pianist, Keyboarder, Arrangeur an einem Fender-Rhodes-Piano aus den 70er-Jahren. Gemeinsam unternahmen die Musiker eine Entdeckungsreise in die Tastenwelt von Bach und Brahms, von Thelonious Monk und jazzigen Improvisationen, verbanden die großen musikalischen Welten der Komponisten mit der stets wohl dosierten Stimmlage von Assheuer, von der Literaturkritikerin Insa Wilke einmal gesagt hat, sie sei begabt mit einem Fledermausgehör für Zwischentöne. Assheuer flankierte die Musik standesgemäß mit literarischen Leckerbissen. nie