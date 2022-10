Solidargemeinschaft sucht Garten

Von: Ronald Klee

Gartenfläche gesucht: Sarah Meister stößt mit ihrer Initiative für eine solidarische Gärtnerei in Verden auf großes Interesse. © Klee

Solawi-Intiative in Verden stößt auf unerwartet großes Interesse

Verden – Das Interesse an der solidarischen Gärtnerei ist in Verden und umzu größer als es Sarah Meister erwartet hatte. Bei einem ersten Treffen der Interessierten auf Stoffers Hoff in Verden-Eitze waren 40 Leute zusammengekommen um die ersten Schritte zu tun, die ihnen eines Tages das Gemüse für Kochtopf und Salatschüssel bescheren sollen. Für die Biogärtnerin, die dann auch Schippe und Harke in die Hand nehmen will, war der Auftakt eine Ermutigung und so sucht sie mit den anderen solidarischen Gärtnern jetzt eine Fläche, auf der ihre erste Ernte heranreifen kann.

„Ich würde mich freuen, wenn wir mit 20 Mitgliedern anfangen könnten. Dann können wir uns Zeit nehmen und sehen, wie es wächst.“ Das hatte Sarah Meister gesagt, als sie zum ersten Mal von ihrem Vorhaben erzählte. Wachsen sollte nicht nur das Gemüse, sondern auch die Gemeinschaft, die es anbaut. Diese Größe von etwa 20 Leuten hatte sie sich gewünscht, damit die Anfangskosten auf ausreichend viele Schultern verteilt werden können, dass sie auch getragen werden können. Immer muss erstmal eine Grundausstattung von Geräten angeschafft werden.

Nicht nur für finanzstarke Mitglieder

Denn ein Projekt, das nur finanzstarken Mitgliedern vorbehalten ist, soll es nicht sein. Dass sie und ihr Partner Hans Tüllmannes gleich so viele für ihr Projekt interessieren konnten, freut sie. „Viele Verdener waren da, aber auch einige aus den Ortschaften und sogar aus Dörverden“, berichtet Meister. Einzelpersonen seien gekommen, aber auch andere, die ihre ganze Familie mit dem solidarisch gezogenen Gemüse ernähren wollen.

Nachdem Meister auf dem Eitzer Bio-Hof von Elisabeth Fresen ihre Ideen erklärt hatte, seien gleich auch erste Strukturen entstanden. „Da haben sich schon einige Arbeitsgruppen gebildet“, berichtete sie. Das aktive Prinzip, nachdem die Mitglieder vom Säen, Pflegen und Ernten bis zum Verteilen der Feldfrüchte beteiligt sind, fand schnell Mitwirkende.

Wie sich das dann weiter entwickelt, werde von den Mitgliedern abhängen, und wie sie die Initiative von Sarah Meister weiterentwickeln. „Wir stellen uns nicht nicht nur nur die Solidarität untereinander und mit den Anbauern vor“, berichtet die 32-Jährige ihr Ziel. Wenn die Mitglieder das mittragen, wünscht sie sich auch, dass die Anteile oder Beiträge nicht unverbrüchlich festgelegt werden, sondern die Möglichkeiten der Mitglieder berücksichtigen.

„Alles ist freiwillig und das Risiko tragen alle gemeinsam“, sagt Meister. Wie das funktionieren kann, hat sie in anderen Solawis, soldarischen Landwirtschaften, in denen sie mitgearbietet hat, bereits kennengelernt.

In der Gemeinschaft eines Vereins könnten die Mitglieder Gemüse für ihre Haushalte produzieren, so hatte sie auf Stoffers Hoff ihre Idee präsentiert. „Die Verantwortung, die Kosten, das Risiko und die Ernte teilen alle nach ihren Möglichkeiten“, ist der Grundgedanke.

Fläche von einen Hektar gesucht

Eine entscheidende Grundvoraussetzung fehlt allerdings noch, Damit die gärtnerische Solidargemeinschaft ihre Spaten ansetzen kann, fehlt noch das Ackerland, um es bearbeiten zu können. „Einen halben bis einen Hektar wollen wir pachten“, berichtet Meister. Das werde für das Erste reichen.

„Wir wollen sie nach dem Market Garden Prinzip anlegen“, hatte die Bio-Gärtnerin schon früh ein Konzept für das Projekt. Beete würden nur einmal für längere Zeit angelegt. Man spare dabei aber nicht nur Arbeit, sondern auch Platz für die Wege zwischen den Beeten und benötige weniger Raum, weil keine maschinelle Bearbeitung nötig sei. So sei mit ordentlich Ertrag auf relativ kleiner Fläche zu rechnen. „Das hängt natürlich vom Wetter ab und von der Ernte. Aber ich gehe von zwei bis drei Kilogramm pro Woche aus“, sagt die Bio-Gärtnerin.

Wer noch weitere Fragen hat

oder sich für die Teilnahme am Projekt interessiert erreicht Sarah Meister unter der Telefonnummer 0176/34609417 oder per E-Mail an sarah.meister@gmx.net.