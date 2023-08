Solarparks von Walle bis zum Finkenberg

Von: Heinrich Kracke

Noch gehören Freiflächenanlagen wie jene bei Statkraft in Dörverden (Bild) eher zu den Exoten im Kreis. Das soll sich jetzt massiv ändern. © Raczkowski/Archiv

Potenzialstudie für Photovoltaik in der Stadt Verden vorgelegt. In den nächsten zehn Jahren sollen 34 Hektar belegt werden.

Verden – Bemerkenswerte 5 000 Module sollen errichtet werden. Der erzeugte Strom reicht zumindest rechnerisch für 550 Haushalte. Der erste Solarpark auf Verdener Stadtgebiet stößt in bemerkenswerte Dimensionen vor. Stadtwerke und das Unternehmen Buschmann planen eine solche Anlage neben dem Hönischer Fußballplatz in Hutbergen. Die in Anspruch genommene Fläche von 16 000 Quadratmetern ist indes nichts gegen die kommenden Solarparks der Stadt. Insgesamt soll mehr als das Zwanzigfache mit Sonnenkollektoren belegt werden. Erste Pläne passierten bereits die Politik. Ohne Gegenstimme.

Das Stadium der unverbindlichen Gedankenspiele haben die Solar-Pläne längst verlassen. Seit Anfang des Jahres gilt für Niedersachsen, es müssen 15 Gigawatt Strom von Freiflächenanlagen fließen. Heißt, 0,47 Prozent der Landesfläche werden für Photovoltaik reserviert. Und das wiederum bedeutet für Verden, auf 34 Hektar soll die Sonne angezapft werden. Das Rathaus hatte daraufhin das Hamburger Büro Elbberg mit einer Potenzialstudie beauftragt, die jetzt erste Runden in der Politik gedreht hat. Eines steht bereits fest. Auf die lange Bank geschoben wird dieses Projekt nicht. Innerhalb der nächsten zehn Jahre müssen die Kollektoren liefern.

Allerdings eröffnet sich noch genügend Handlungsspielraum für die Verdener Politik. Elbberg fischte insgesamt acht günstige Flächen heraus, die auf ein Gesamtvolumen von 178 Hektar kommen. Heißt, nur 20 Prozent der ins Auge gefassten Areale würde tatsächlich benötigt. Allerdings hat das Hamburger Planungsbüro auch schon drei Vorzugs-Areale ausgemacht. Sie liegen alle östlich von Scharnhorst im Bereich von Wasserwerk, Flugplatz und Eisenbahnlinie. Allein bei diesem Trio häufen sich des Gutachtens zufolge 101 Hektar an. Käme am Ende nur noch diese Flächen in Frage, müsste ebenfalls nicht alles in Beschlag genommen werden, sondern lediglich ein Anteil von rund einem Drittel. Fingerzeige liefert das Gutachten zudem bereits für die Gemeinden Kirchlinteln und Langwedel, die sich mit 61 beziehungsweise 30 Hektar an geplante Solarparks andocken könnten.

Allerdings bedeuten die veröffentlichten Pläne keinen Freibrief für die von allen Seiten einschwebenden Betreiber-Unternehmen von Solarparks. Durch gezielte Planung solle die Ansiedlung gesteuert werden, heißt es bereits in der Verwaltungsvorlage, die in der Verdener Politik die Runde machten. Dazu gehören Anforderungen an die ausführenden Unternehmen, um die kommunalen Interessen zu wahren und die regionale Wertschöpfung zu stärken. Baurechte würden nicht über einen Angebotsbebauungsplan geschaffen, sondern nur über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, heißt es bereits. Zur besseren Einbindung in die Landschaft und zur Förderung der Biodiversität würden besondere Anforderungen an Eingrünung und Einzäunungen der Anlage sowie Bodenfreiheit und Abstände der einzelnen Module gestellt.