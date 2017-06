Ab sofort rund um die Uhr Ökostrom tanken

Ab sofort kann an der Ökostromtankstelle auf dem Betriebsgelände in der Weserstraße sowie auf dem Parkplatz der Aller-Weser-Klinik in Verden rund um die Uhr geladen werden.

Verden - Als regionales Energieversorgungs- und -dienstleistungsunternehmen denken die Stadtwerke Verden zukunftsorientiert. Dazu gehöre auch, dass sich das Unternehmen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und dem damit verbundenen Klimaschutz befasse, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Um die Elektromobilität in Verden und umzu weiter voranzubringen, wird daher stetig in den Ausbau einer bedarfs- und marktgerechten Ladeinfrastruktur vor Ort investiert.

Seit nunmehr sechs Jahren können Besitzer eines Elektroautos an den beiden „Ökostrom-Tanken“ auf dem Betriebsgelände in der Weserstraße sowie auf dem Parkplatz der Aller-Weser-Klinik in Verden 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke Verden laden. Bisher war dies allerdings nur zu den Geschäftszeiten der Stadtwerke möglich. Nun wurden die Ladesäulen in einen der größten Ladeverbunde Deutschlands, den der E-Wald GmbH, integriert. Ab sofort kann rund um die Uhr an den Ökostromtankstellen geladen werden.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Angebot unserer Ladeinfrastruktur vor Ort kontinuierlich zu erweitern. Um den Service für unsere Kunden erheblich zu verbessern, haben wir unsere vorhandenen Ökostromtankstellen auf eine zeitgemäße Abrechnung umgestellt“, ergänzt Jochen Weiland, Geschäftsführer der Stadtwerke Verden.

Registrierung ab sofort möglich

Ab sofort können sich Stadtwerke-Kunden mit einem Elektroauto vor dem ersten Tankvorgang über die Homepage des lokalen Energieversorgers im Ladeverbund registrieren.

Mit E-Wald sei für die Angebotserweiterung ein starker Kooperationspartner gefunden worden, so die Stadtwerke. Als Deutschlands größter Systemanbieter für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur habe sich E-Wald es zum Ziel gemacht, ein flächendeckendes Netz von öffentlichen Ladestationen bereitzustellen. Inzwischen können an über 1 000 öffentlichen Ladepunkten Elektrofahrzeuge flexibel und rund um die Uhr aufgeladen werden.

E-Auto seit 2015 im Fuhrpark

Seit bereits Anfang 2015 gehört das Stadtwerke-Elektroauto zum Fuhrpark. Neben der seit Jahren erfolgreichen Vermietung der Stadtwerke-EnergieRäder ist es Kunden der Stadtwerke Verden nun seit Kurzem möglich, das Elektroauto stunden- oder tageweise zu mieten.

„Die Vermietung unseres Elektroautos verhilft der Elektromobilität zu mehr Popularität, denn so bekommen alle Interessenten die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug ohne großen finanziellen Aufwand und unkompliziert zu testen“, betont Jochen Weiland. „Mit der Erweiterung unserer Ladesäulen und unseres Vermietungskonzeptes wollen wir als innovatives und zukunftsweisendes Energieversorgungs- und -dienstleistungsunternehmen die aktuelle Entwicklung der Elektromobilität vor Ort weiter vorantreiben“, so Weiland abschließend.

Weitere Informationen rund um die Themen Ökostromtankstellen und Elektromobilität erhalten interessierte Kunden im Kundencenter der Stadtwerke Verden. Die Mediengruppe Kreiszeitung hat die Ladestation in Verden unterdessen auch schon besucht - und zwar im Rahmen eines Praxistests über Elekromobilität im Alltagsbetrieb.