Sofakles' Geldsorgen

Verden-Eitze – „Müßiggang“, der ja nach einem weisen Spruch zu urteilen „aller Laster Anfang“ ist, ist seine Lebensphilosophie: Die Rede ist von Rainer Müßig, genannt „Sofakles“, um dessen Person sich fast alles in der Komödie „Sofakles – der Couchphilosoph“ von Bernd Kietzke dreht. Mit dieser Inszenierung feiert die Heimatbühne Eitze demnächst auf der Bühne im „Borsteler Hof“ Premiere.

Am 7. März, um 19.30 Uhr, hebt sich der Vorhang zur ersten Vorstellung, mit anschließendem Theaterball. Am nächsten Tag, 8. März, gibt es gleich zwei Aufführungen, um 9.30 Uhr das beliebte Frühstückstheater und um 14.30 Uhr die Kaffeetafel. Eine weitere Abendvorstellung ist am 13. März, um 19.30 Uhr. Mit dem Frühstückstheater am 15. März schließt die Saison ab.

Heute beginnt der Vorverkauf. Karten gibt es am Freitag, 7. Februar, von 18 bis 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus und ab dem 11. Februar, jeweils dienstags und sonntags, von 18 bis 19 Uhr im Borsteler Hof. Wer sich für einen der genannten Termine die besten Plätze sichern möchte, sollte schon frühzeitig auf den Beinen sein. Vor allem die Aufführungen zum Frühstück sind schnell ausverkauft.

„Für uns geht es erst etwa eine Woche vor der Premiere auf die Bühne und dann wird es richtig ernst“, sagt Florian Panning am Rande einer Probe im Dorfgemeinschaftshaus. Seit Wochen ist der Gymnastikraum das Domizil der Theaterleute, die sich intensiv auf die Vorstellungen vorbereiten. Neben dem Text wird auch an der Gestik und Mimik gefeilt. Das Bühnenbild und die Kostümierung stehen ebenfalls mit im Fokus.

Noch ist die Atmosphäre bei den Probenabenden relativ entspannt, selbst bei Marleen Becker, die erstmals auf der Bühne steht. Sie gibt einen Gerichtsvollzieher, der regelmäßig bei Soflakes reinschaut, ob es etwas zu pfänden gibt. Der „Couchphilosoph“ (Tim Böhling) hat zwar immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber zu seiner Philosophie gehört es, dass er nicht arbeitet und daher chronisch knapp bei Kasse ist. Dabei macht er seiner durchaus streitbaren Gattin (Caren Klaffke) das Leben zur Hölle.

Auch der Vermieter der Wohnung (Florian Panning) wartet oft genug auf die Miete für die Wohnung, die meistens verspätet und dann noch in Raten gezahlt wird. Wenig erfreut ist Sofakles darüber, dass eines Tages seine Schwägerin mit Familie (Andrea Wacker, Gerd Blome und Svenja Jakobs) vorübergehend einzieht. Die schwatzhafte Nachbarin (Bianca Rath) trägt darüber hinaus eine Nachricht in die Welt, bei der selbst Sofakles aktiv wird.

Es taucht der Sohn (Patrick Panning) eines bis dato unbekannten und vermeintlichen Erbonkels auf. Er berichtet von einem großen Erbe und es scheinen alle (Geld-)Sorgen vergessen zu sein. Dass damit die Probleme aber erst so richtig beginnen, erwartet Sofakles anfangs noch nicht. Ständiger Gast der Proben ist die Souffleuse Margret Heinrichs, in der Maske sorgt Petra Langer für das entsprechende Outfit, Rolf Panning ist für Ton und Technik zuständig, Carsten Jakobs für die Bühne sowie Patrick Panning und Björn Gronowski für den Flyer. Die Regie hat Gerd Blome.