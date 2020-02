Smartphone-Starthilfe für Senioren

Informatikstudent Dennis Marx hilft im Mehrgenerationenhaus

+ Dennis Marx gibt Tipps für den Umgang mit dem Smartphone. Foto: Niemann

Verden - Von Christel Niemann. An einem Smartphone kommt man heute kaum noch vorbei. Das haben auch viele ältere Menschen erkannt. Das Handling der Mini-Computer fällt ihnen aber zuweilen schwer. Im Mehrgenerationenhaus Bürgertreff in Verden finden sie Hilfe. Dort startete im Januar in Nachfolge des Internet-Cafés ein kostenloser Smartphone-Kurs für Senioren, in dem der Informatikstudent Dennis Marx den Teilnehmern helfend zur Seite steht. Der 26-jährige beantwortet geduldig Fragen, gibt Tipps, geht auf die Probleme ein und hilft auch beim Umgang mit Laptop und Co.