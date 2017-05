Fotografieren ist im Schwimmbad per Haus- und Badeordnung geregelt

Mit dem Smartphone oder Tablet baden gehen

+ © Wächter Mit dem Smartphone oder Tablet dürfen in Freibädern keine Aufnahmen von fremden Personen gemacht werden. © Wächter

Verden - Von Andree Wächter. Mit dem Smartphone oder Tablet schnell ein Foto gemacht und auf Facebook, Twitter und Co. gepostet oder per Whatsapp geteilt. Technisch alles kein Problem. Nur rechtlich ist es in vielen Fällen gar nicht so unproblematisch.