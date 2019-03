Slowenien in sechs Stationen

Verden – Zu einem Gemeinschaftserlebnis wurde der ökumenische Kinderkirchentag der Verdener Gemeinden zum Weltgebetstag. Das passte zum Motto „Kommt, alles ist bereit!“. Dies bestätigte der Nachwuchs und ihre Betreuer aus den Kindergottesdienstteams. Sie hatten sich am Sonnabend in Kirche und Gemeindehaus der Zionsgemeinde auf die „Reise“ gemacht, um möglichst viel über das Patenland Slowenien, die Tiere und die Menschen, die dort leben, zu erfahren.

Die jungen Teilnehmer spielten, malten, bastelten und aßen gemeinsam. Im abschließenden Gottesdienst hörten sie das Gleichnis vom großen Festmahl aus dem Lukas-Evangelium. Gott lädt darin an seinen Tisch ein und macht keine Unterschiede. Die zunächst Eingeladenen erscheinen nicht, und so werden die „Mühseligen und Beladenen“ von der Straße an den Tisch gerufen. Sie folgen der Einladung.

Zu Beginn hatten sich die Kinder und Betreuer aus der katholischen und den protestantischen Pfarrgemeinden in der Zionskirche zu einer kurzen Andacht getroffen und dabei bereits die Basis für ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Anschließend begaben sich die Kinder in Gruppen ins Gemeindehaus, wo das Organisationsteam um Diakonin Reinhild Lüder-Scholvin sechs Stationen aufgebaut hatte, die den Kindern einen Blick auf die Gepflogenheiten und die Besonderheiten ermöglichten, die das Weltgebetstagsland ausmachen.

So sahen die jungen Teilnehmer beim Betrachten der Landkarte, dass die Umrisse von Slowenien je nach Betrachtungsweise an einen Schmetterling oder an ein Huhn erinnern. Sie erfuhren außerdem, weshalb die Bienen so wichtig und ihre Stöcke so besonders in Slowenien sind oder was es mit dem Grottenolm, einem Lurch, auf sich hat. In Sachen „Bienen“ gab es außerdem diverse Bastelanleitungen, die das kreative Geschick der Kinder forderten. nie